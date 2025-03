Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist mit 55 Jahren verstorben

AnNa R. (✝55) wurde als Sängerin der Gruppe Rosenstolz bekannt. Nun müssen Fans Abschied nehmen, denn die Musikerin ist mit nur 55 Jahren verstorben. Das geht aus einem offiziellen Statement auf ihrem Instagram-Profil hervor. "AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ’König:in’ schockiert und verwirrt uns zutiefst", lautet es in diesem und heißt ferner: "Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne und Frank."

Die genauen Umstände ihres Ablebens sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. In dem Social-Media-Beitrag zeigen sich Fans in der Kommentarspalte des Posts fassungslos über die erschütternden Nachrichten. "Was, wann? Sie hatte doch erst noch ein Live-Gespräch", schreibt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer trauert: "Oh mein Gott, wie schockierend. Ruhe in Frieden, liebe AnNa. Deine Musik hat mich immer sehr berührt."

In dem Statement schreiben AnNas Kollegen, dass sie sich stets "selbstbescheiden als Pop-Maus bezeichnete." Ferner loben sie vor allem das musikalische Talent der "Ich bin ich"-Interpretin: "Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen." AnNa, die mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen hieß, gründete mit dem Songwriter und Sänger Peter Plate (57) das Duo Rosenstolz im Jahr 1991 in Berlin-Friedrichshain. Vor allem Anfang 2000 feierte die Gruppe große Erfolge mit Songs wie "Ich geh in Flammen auf" oder "Liebe ist alles".

Getty Images Peter Plate und AnNa R., März 2007

Getty Images AnNa R., Dezember 2006

