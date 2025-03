Unter Verschluss: Mediziner wissen Todesursache von AnNa R.

Die beliebte Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (✝55) wurde am vergangenen Sonntagabend tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden. Die Polizei leitete daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein. Schnell konnte eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Doch die genaue Ursache für den überraschenden Tod der Musikerin stand noch nicht fest. Das hat sich nun geändert: Wie Bild berichtet, konnten die Gerichtsmediziner die Todesursache ohne eine Obduktion feststellen. Auf Wunsch der Familie werden sich jedoch weder Polizei noch Management zu den Details äußern. Der Grund für AnNa R.s Ableben bleibt der Öffentlichkeit also verborgen.

Bekannt ist, dass AnNa R., die bürgerlich Andrea Neuenhofen hieß, seit langer Zeit mit einer Autoimmunkrankheit zu kämpfen hatte. Diese beeinträchtigte vor allem ihre Muskelkraft und Energiereserven. Ob die Krankheit zu ihrem frühen Tod führte, kann nur spekuliert werden. Die engen Freunde der Musikerin baten die Öffentlichkeit jedoch vor wenigen Tagen, genau von solchen Spekulationen abzusehen. "Seitdem wir Annas Tod am Montagnachmittag vermelden mussten, wird in Social-Media-Kanälen, in der Presse und im Fernsehen viel über das frühe Ende von Annas Leben spekuliert. [...] Es wäre jedoch nicht in Annas Sinn, sich an öffentlichen Meinungsäußerungen zu beteiligen", heißt es in einem Statement von Manfred Uhlig (97) und Frank Wiedermann auf Instagram.

Die Nachricht über AnNa R.s Tod hielt die Musikwelt am Montag in Atem. Tausende Fans brachten ihre Trauer im Netz zum Ausdruck. Trost fanden sie in den Liedern des Elektronik-Pop-Duos. Diese sind seit Beginn dieser Woche nämlich wieder zurück in den Charts. Die drei Songs von AnNa R. und Peter Plate (57) "Liebe ist alles", "Ich bin ich" und "Gib mir Sonne" halten sich seit Bekanntwerden der Todesnachricht auf den ersten drei Plätzen der deutschen iTunes-Charts.

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. von Rosenstolz

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

Anzeige Anzeige