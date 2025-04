Peter Plate erinnert sich bei Musicalpremiere an AnNa R.

Peter Plate (57) hat am Wochenende bei der Premiere des Musicals "Die Amme" im Theater des Westens in Berlin seiner verstorbenen Bandkollegin AnNa R. (✝55) gedacht. Die beiden Künstler hatten das Musikduo Rosenstolz gebildet und bis zur Auflösung der Band im Jahr 2012 große Erfolge gefeiert. Am Premierenabend sprach Peter in einem emotionalen Moment gegenüber RTL über den Verlust von AnNa, die am 16. März im Alter von 55 Jahren leblos aufgefunden wurde. Er zeigte sich überzeugt, dass "AnNa irgendwo auch hier" sei, und drückte seine Freude darüber aus, dass ihre Musik weiterhin die Herzen der Menschen erreiche.

Das Musical, das Peter gemeinsam mit dem Produzenten Ulf Leo Sommer entwickelt hat, basiert auf den großen Hits von Rosenstolz – alles Songs, bei denen auch AnNa ihre künstlerische Handschrift hinterlassen hat. "Dass die Lieder, die AnNa früher mitgetextet hat, jetzt weiterleben, ist ja das schönste Geschenk, das man ihr als Künstlerin machen kann", betonte Peter. Dem Künstler bedeutete der Austausch mit den Fans am Theater des Westens zudem sehr viel: "Man fühlt sich nicht so alleine. [...] Auf einmal ist man in so einem intensiven Austausch. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich schön."

AnNa, die am 16. März leblos in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden wurde, war für Peter nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine enge Weggefährtin. Kurz nach ihrem Tod meldete sich der Künstler auf Instagram zu Wort. Zu einem Foto seiner verstorbenen Freundin schrieb er: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine ganzen Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen."

Getty Images Rosenstolz-Sängerin AnNa R. im Oktober 2006

Getty Images Peter Plate und AnNa R., Musik-Duo

