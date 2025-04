Roland Kaiser zollt AnNa R. rührend Tribut mit Coversong

Roland Kaiser (72) hat mit einer bewegenden Neuaufnahme des Songs "Liebe ist alles" der im März 2025 verstorbenen Sängerin AnNa R. (✝55) ein musikalisches Denkmal gesetzt. Der Schlagerstar, der den Rosenstolz-Hit auf seinem aktuellen Album "Marathon" veröffentlicht hat, erklärte, dass ihn die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod tief erschüttert habe. Bereits ein Jahr zuvor hatte ihr früherer Bandkollege Peter Plate (57) Roland die Idee zu diesem Remake nahegelegt. "'Liebe ist alles' war für mich immer einer dieser Songs, die tief ins Herz gehen – ehrlich, verletzlich und voller Hoffnung", sagte Roland gegenüber Bild. Die Aufnahme des Songs sei für ihn ein besonderes Herzensprojekt gewesen.

Die emotionale Verbindung, die Roland zu dem Lied und seiner ursprünglichen Interpretin hegt, brachte er auch in einem eigens produzierten Musikvideo zum Ausdruck. "Ich wollte ihr ein kleines, aber ehrliches Denkmal setzen", so der Musiker weiter. AnNa R., die mit Peter über Jahre das Duo Rosenstolz bildete, habe mit ihrer einzigartigen Stimme und Hingabe Millionen Menschen bewegt. Auch Peter fand rührende Worte: "Ihre Stimme war für viele von uns ein Zuhause, ein sicherer Hafen in den Stürmen des Lebens." AnNa R., die den Hit 2004 zusammen mit ihm veröffentlichte, gilt als prägende Größe der deutschsprachigen Musikszene.

Mit ihrer Musik schuf AnNa R. nicht nur unvergessliche Hits, sondern berührte auch auf persönlicher Ebene. Geboren an Weihnachten 1969, war sie als leidenschaftliche Künstlerin bekannt, die in ihren Liedern wie auch in ihrem Leben stets nahbar und authentisch blieb. Ihre Fans schätzten sie für ihre starke Persönlichkeit, die sie trotz aller Herausforderungen niemals verbiegen ließ. Roland Kaiser, selbst eine Ikone der Schlagermusik, drückte mit seiner Widmung nicht nur die tiefe Bewunderung für ihre Kunst aus, sondern bewahrte zugleich das Vermächtnis einer Frau, die für viele ein Symbol für Mut und Gefühlsstärke war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R., deutsche Sängerin

Anzeige Anzeige