Roland Kaisers Coversong von Rosenstolz spaltet die Fans

Roland Kaiser (72) hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt: In einem Café sitzt der Schlagerstar hinter einer Glaswand und singt emotional den Song "Liebe ist alles". Das Setting stammt aus dem frisch erschienenen Musikvideo zu seinem bereits im Februar veröffentlichten Cover des legendären Rosenstolz-Hits. Unter dem Clip fragt Roland seine Fans, wie ihnen das Video gefalle, doch nicht alle zeigen sich begeistert. Während viele Anhänger betonen, wie schön es sei, dass die verstorbene Sängerin AnNa R. (✝55) durch die neue Version geehrt werde und damit unvergessen bleibt, gibt es auch kritische Stimmen.

Insbesondere stößt den Fans der begnadeten Sängerin sauer auf, dass ihr Werk in der kürzlich erschienenen Die Giovanni Zarrella Show, in der Roland die Ballade auch zu seinem Besten gab, zu wenig gewürdigt wurde. Mehrere User auf der Social-Media-Plattform kommentierten, dass eine Widmung für AnNa R. als Hommage in der Sendung ihrer Meinung nach gefehlt habe. "Da kann mir diese Interpretation noch so gut gefallen, es hat für mich persönlich einen bitteren Beigeschmack, dieses Lied in dieser Version zu hören", schreibt etwa eine Anhängerin und auch ein weiterer User schließt sich der Meinung an: "Ich mag Roland Kaiser, aber das Lied zu singen ist eine Ehre und ich hätte mir von ihm gewünscht, dass er in der Sendung einen kleinen Nachruf auf AnNa herüberbringt. Das wäre das Mindeste gewesen, wenn das Herr Zarrella nicht mal schafft."

AnNa R. selbst hatte sich noch wenige Wochen vor ihrem Tod im März 2025 zu dem Cover des Schlagerstars begeistert auf Instagram geäußert. "Wer hätte das gedacht, nach 20 Jahren. 'Liebe ist alles', neu interpretiert vom Kaiser! Vielen Dank für diese Ehre, Roland! Fühle mich glatt wie geadelt", schrieb sie unter ein Video auf Rolands Kanal.

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R., deutsche Sängerin