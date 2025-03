Peter Plate erinnert sich an letztes Gespräch mit AnNa R.

AnNa (✝55) R. hinterlässt ein großes Loch bei Peter Plate (57). Viele Jahre waren die zwei Musiker enge Freunde, begeisterten unzählige Fans mit ihren Rosenstolz-Songs – dass seine langjährige Freundin nun so plötzlich gestorben ist, belastet Peter sehr. Im Interview mit RTL erzählt er von ihrem letzten Gespräch, ein Telefonat an ihrem 55. Geburtstag im vergangenen Dezember. "Das war auch richtig lang. AnNa war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen, was sie immer an ihrem Geburtstag macht, und meinte: 'Meine Eltern kommen gleich und ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit'", erinnert er sich. Er sei zu dem Zeitpunkt mit seinem Mann in Wales gewesen, weswegen sie nur telefonierten. Nach dem Gespräch schrieben sie sich nur noch Nachrichten.

Der 57-Jährige wurde hart von der Nachricht vom Tod seiner Kollegin getroffen und könne noch gar nicht richtig realisieren, dass sie nicht mehr da ist. "Ich befinde mich gerade in so einem Zustand. Das fühlt sich alles ein bisschen unwirklich an", erklärt Peter und führt aus: "In meinem Alter hat man ja schon einige liebe Menschen verloren. Und dieser Moment, dass man morgens aufwacht und denkt, das stimmt doch alles gar nicht. In diesem Zustand befinde ich mich gerade."

AnNa R., mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen, war nicht nur Peters künstlerische Partnerin, sondern auch eine wichtige Weggefährtin in schwierigen Zeiten. Die beiden standen sich über die Jahre enorm nah, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Im Interview betont der Songwriter: "Ohne AnNa dürfte ich jetzt gar nicht hier sitzen. Ohne AnNa wäre mein ganzes Leben anders verlaufen, wäre nicht so schön verlaufen. Das war so ein Glück, dass wir uns damals über den Weg laufen konnten." Die Sängerin war am 16. März tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Woran sie so plötzlich gestorben ist, ist den Behörden bekannt, soll der Öffentlichkeit aber nicht mitgeteilt werden.

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006

Instagram / anna_r_offiziell AnNa R., deutsche Sängerin