Sänger Tobias Künzel erinnert an Zeit mit AnNa R. (†)

Tobias Künzel (60), Sänger der Band Die Prinzen, hat an seine Begegnungen und die gemeinsame Arbeit mit AnNa R. (✝55), der verstorbenen Sängerin von Rosenstolz, erinnert. Sie wurde vor einer Woche tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Die Todesursache ist bekannt, bleibt aber auf Wunsch ihrer Eltern privat. Tobias hatte AnNa schon in den 90ern bei einer Verleihung der Goldenen Stimmgabel kennengelernt. "Lustigerweise kamen wir uns alle irgendwie ein wenig deplatziert vor. Das verbindet natürlich", erzählte er Bild. Im Frühjahr 2024 trafen sich die beiden zum letzten Mal, um an Liedern für ihr geplantes Soloalbum zu arbeiten.

AnNa R., die auch "die scheue Königin" genannt wurde, hatte Tobias selbst um Unterstützung für ihr zweites Soloalbum gebeten. Die beiden trafen sich in ihrer Wohnung im Osten Berlins, um über ihre musikalischen Ideen zu sprechen. "AnNa war keine laute, überschwängliche Person, eher leise und vorsichtig", erinnerte sich der Musiker. Wichtig sei es der Sängerin gewesen, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen – nicht ohne Grund habe sie für Tobias ihre berühmten Buletten gemacht und Plätzchen gebacken. Ihre Wohnung beschrieb er dabei als urig, heimelig und kreativ, ein Ort, der ihre Sehnsucht nach Heimat widergespiegelt habe. Tobias habe es als große Ehre gesehen, dass AnNa sich für die Zusammenarbeit an ihn gewandt hatte.

Privat schien AnNa R., ähnlich wie in ihrer Musik, tiefgründig und zurückhaltend gewesen zu sein. Bekannt wurde die Sängerin von Rosenstolz in den 90er-Jahren, als sie gemeinsam mit Bandkollege Peter Plate (57) Millionen Fans begeisterte. Trotz des Erfolgs wirkte sie nie überheblich – etwas, das auch Tobias bewundert habe. Die von ihr geschätzte Gemütlichkeit und ihre Suche nach einem sicheren Hafen fanden Ausdruck in ihrer Art, ihre Umgebung zu gestalten. Ihr Tod hat viele tief getroffen, darunter auch Tobias, der bedauert habe, dass ein weiteres Treffen der beiden wegen Terminüberschneidungen nicht mehr zustande gekommen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. im Dezember 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Prinzen beim ECHO 2016 in Berlin

Anzeige Anzeige