Mariah Carey ehrt verstorbene Mutter bei iHeartRadio Awards

Mariah Carey (55) wurde am Montagabend bei den iHeartRadio Music Awards im Dolby Theatre in Los Angeles mit dem Icon Award ausgezeichnet. Die Sängerin, die seit Jahrzehnten als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte gilt, nutzte ihre Dankesrede, um ihrer verstorbenen Mutter Patricia Carey Tribut zu zollen: "Am heutigen St. Patrick's Day möchte ich meiner Mutter Patricia Carey dafür danken, dass sie mir das Geschenk der Musik gemacht hat." Mariahs Mutter und ihre Schwester Alison waren im vergangenen August am gleichen Tag verstorben.

Die Verleihung begann mit einer berührenden musikalischen Hommage: Die R&B-Stars Muni Long und Tori Kelly (32) performten Mariahs Klassiker "We Belong Together" und "Always Be My Baby", während Mariah selbst sichtlich gerührt im Publikum mitsang. Der Gastgeber des Abends, LL Cool J (57), würdigte in seiner Anmoderation Mariahs beeindruckende Karriere: "Auf ihrem Weg hat Mariah praktisch jeden Chart-Rekord rund um den Globus gebrochen, einschließlich des Rekords für eine Solokünstlerin mit 19 Nr. 1-Hits. Dies ist die außergewöhnliche Geschichte, die Erfolgsgeschichte einer Heldin, einer Fantasie, eines Schmetterlings, einer Vision der Liebe, die uns immer Emotionen spüren lässt [...]."

Mariah wurde durch ihre gewaltige Stimme und Hits wie "Hero" und "Fantasy" bekannt. Sie verbindet ihre Karriere eng mit ihrer Kindheit und ihrer Mutter, die ebenfalls im Musikgeschäft tätig war. Patricia war Opernsängerin und das musikalische Vorbild ihrer Tochter. Nach dem Ableben ihrer Mutter zog sich Mariah für einige Wochen aus der Öffentlichkeit zurück. Wie sehr der Verlust ihres Elternteils sie schmerze, betonte die Popikone in einem früheren Interview mit People und sprach in diesem von einem "gebrochenen Herzen".

Mariah Carey und LL Cool J, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

