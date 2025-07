"Kenne keine Zahlen": Mariah Carey erlaubt sich Altern nicht

Mariah Carey hat erneut bewiesen, dass sie ihrem Titel als Pop-Diva alle Ehre macht. In einem Interview mit Harper's Bazaar UK verriet die Sängerin, dass der Alterungsprozess für sie schlichtweg nicht existent sei. "Ich lasse es nicht zu – es passiert einfach nicht. Ich kenne keine Zeit. Ich kenne keine Zahlen", erklärte die 56-Jährige. Passend dazu enthält auch ihr neues Album "Here For It All" einen Song mit genau dieser vielsagenden Zeile. Sie scheint den Lauf der Zeit mit einer erfrischenden Leichtigkeit zu nehmen und feierte kürzlich den Erfolg ihres Songs "Type Dangerous", der mit einem Augenzwinkern den Ton ihrer neuesten musikalischen Ära vorgibt.

Mariah (56) gestand außerdem, dass ihre Texte oft tief in ihrem eigenen Leben verwurzelt sind – und dass sie in ihrer 2020 erschienenen Autobiografie "The Meaning of Carey" besonders dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit beleuchtete. Rückblickend beschreibt sie diese Arbeit mit Journalistin Michaela Angela Davis als therapeutisch, wenn auch belastend. Trotz ihrer Herausforderungen ließ sich Mariah stets von den Worten ihrer Mutter inspirieren: "Sage nicht, wenn ich es schaffe, sondern wann ich es schaffe."

Privat und beruflich bleibt Mariah ihrem Image als Stil-Ikone treu. Ihre "Diva-Momente", wie ihr wählerischer Umgang mit Beleuchtung, sind längst legendär. "Ich ertrage kein grelles Licht. Überall, wo ich bin, bitte: Lichter aus!", scherzte sie im Podcast "Las Culturistas". Zudem schwört sie auf Beauty-Tricks wie Milchbäder – eine Methode, die sie als Geheimnis ihrer zeitlosen Ausstrahlung hütet. Ob es an solchen Ritualen oder ihrer überzeugenden Einstellung liegt, eines bleibt unbestritten: Mariah Carey weigert sich erfolgreich, den Jahren nachzugeben.

Getty Images Mariah Carey im Juni 2025

Getty Images Sängerin Mariah Carey im Jahr 2008

Getty Images Mariah Carey im Peacock Theater in Los Angeles