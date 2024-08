Mariah Carey verliert Mutter und Schwester am selben Tag

Mariah Carey (55) muss gleich zwei sehr schwere Verluste hinnehmen. Wie People nun berichtet, sind ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison am vergangenen Wochenende gestorben. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren", bestätigt die Sängerin das Ableben der beiden gegenüber dem Magazin.

Zu weiteren Details, wie etwa den Todesursachen, äußert sie sich nicht. "Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb", erklärt Mariah in ihrem Statement weiter. Zudem machte sie deutlich, dass sie dankbar für all die Liebe und Unterstützung sei, die ihr in dieser schweren Zeit entgegengebracht werde.

Mariah und ihre Mutter hatten zu Lebzeiten jedoch eher ein schwieriges Verhältnis zueinander. "Wie viele Aspekte meines Lebens war auch der Weg zu meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es gab nie nur Schwarz und Weiß – es war ein ganzer Regenbogen von Emotionen", erinnerte sie sich in ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey". Dennoch habe sie Patricia sehr geliebt.

