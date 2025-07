Endlich: Mariah Careys neues Album erscheint im September

Mariah Carey (56) hat große Neuigkeiten für ihre Fans. Die Sängerin verkündet in einem Instagram-Beitrag, dass sie nach sieben Jahren Pause mit neuer Musik zurückkehrt! Nachdem sie das Projekt zuvor unter dem Kürzel "MC16" angeteasert hatte, macht sie es nun offiziell: Am 26. September erscheint das 16. Studioalbum der Grammy-Gewinnerin mit dem Titel "Here For It All". In einem Begleitvideo zur Ankündigung zeigt sie sich ganz in Schwarz und gibt mit der Zeile "Baby, I’m here for it all" einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Fans erwartet.

Seit ihrem 2018 erschienenen Album Caution hat die Pop-Diva zwar weiterhin ihre berühmten Weihnachtssongs performt und Specials produziert, jedoch kein neues Studioalbum veröffentlicht. Mit dem neuen Werk schlägt sie nun ein weiteres Kapitel in ihrer musikalischen Karriere auf. Neben "Type Dangerous", das in Zusammenarbeit mit Anderson .Paak entstand, gewährte Mariah kürzlich auch einen kurzen Einblick in einen weiteren Song namens "Sugar Sweet". Der Track, der humorvoll mit süßen Metaphern spielt, sorgte bereits für Begeisterung unter ihren Fans.

Die 56-Jährige, die als Mutter von zwei Kindern auch abseits ihrer Musikkarriere viel um die Ohren hat, begeisterte in den letzten Jahren vor allem mit ihren legendären Weihnachtsprojekten. Doch diesmal zeigt sie sich wieder als die Künstlerin, die ihre Erlebnisse und Emotionen voll und ganz in ihre Musik einfließen lässt. Schon zuvor hatte sie angekündigt, dass dieses Album für sie eine besondere Bedeutung habe – weil sie darin viele persönliche Aspekte ihres Lebens verarbeiten konnte. "Es ist eine ganz besondere Ära in meinem Leben", erklärte sie in einem Live-Radiostream von Apple Music.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey, Juni 2025

Getty Images Mariah Carey, Grammy-Gewinnerin