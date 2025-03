Ohne Sicherheitsgurt: Darum fahren Royals oft unangeschnallt

Einige der Royals, darunter König Charles III. (76), Königin Camilla (77), Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), sind schon mehrfach ohne ihren Anschnallgurt in ihren Fahrzeugen gesehen worden. Bei offiziellen Anlässen verzichten die britischen Royals häufig darauf, sich anzuschnallen – selbst auf dem Rücksitz ihrer Limousinen. Sicherheitsexperte Michael Chandler, der auch Prominente wie Paul McCartney (82) und Bradley Cooper (50) schützte, erklärte gegenüber der Daily Mail die Gründe dafür: "Im Notfall müssen die Mitglieder des Königshauses die Fahrzeuge so schnell wie möglich verlassen können."

Neben dem Aspekt der Sicherheit geht es auch um Bequemlichkeit, da Royals während offizieller Termine häufig ein- und aussteigen müssen. Der Experte gab zudem an, dass optische Faktoren eine Rolle spielen könnten: "Ein Sicherheitsgurt kann Kleidung zerknittern, was gerade bei öffentlichen Auftritten unerwünscht ist." Doch abseits dieser offiziellen Anlässe scheinen die Royals sich sehr wohl an die allgemeinen Sicherheitsstandards zu halten – vor allem, wenn es um längere Fahrten oder Reisen geht. Besonders William und Kate würden wegen ihrer Kinder viel Wert auf die Sicherheit im Auto legen. Dem Experten zufolge tragen sie dabei "wahrscheinlich viel öfter Sicherheitsgurte, als die Leute denken".

Rechtliche Konsequenzen müssen die Royals, wenn sie nicht angeschnallt sind, jedoch kaum befürchten. Aufgrund ihrer Immunität unterliegen sie nicht denselben Regeln wie gewöhnliche Bürger. "Das wird als Teil des Sicherheitsprotokolls betrachtet und nicht von der Polizei verfolgt", so der Experte. Vor allem Charles und Camilla sollen diejenigen innerhalb der Familie sein, die sich am seltensten anschnallen. So kommt es, dass das Königspaar selbst bei gemächlichen Fahrten durch Balmoral oder London oft ohne Gurt unterwegs ist. In anderen Fällen sorgen sie sich aber durchaus um ihre Sicherheit: So erwarb Charles kürzlich ein Millionengrundstück, um die Sicherheit seiner Ehefrau zu wahren.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Unternehmensbesuch in Norwegen

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

