Diese Normalo-Sommerhaus-Paare müssen in die Exit-Challenge

In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Normalos geht es wieder heiß her: Neben Drama zwischen den Kandidaten und wilden Paar-Aufgaben geht es ans Nominieren. Dabei kristallisiert sich heraus, dass Michelle und Maki bei ihren Mitstreitern weniger gut ankommen. Sie erhalten die meisten Stimmen gegen sich und müssen in der kommenden Woche daher in die Exit-Challenge. Lucia und Marc bekommen die zweitmeisten Votes und müssen demnach in einem Duell gegen die beiden antreten.

Über das Ergebnis sind vor allem Lucia und Marc sichtlich angefressen. "Das ist lächerlich für mich. Das hat doch gar nichts mit Nominieren dann zu tun. Warum machen wir den Scheiß dann?", beschwert sich Lucia. Während das Voting bei dem Dubai-Paar sauer aufstößt, ist Michelle hingegen hoffnungsvoll: "Das ist ein Glück, dass wir in die Exit-Challenge gehen können. Das ist noch eine Chance für uns – sonst wären wir 'Koffer, tschau.'"

Ob sie und Maki sich tatsächlich gegen das Dubai-Paar durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Sollten die beiden jedoch schlecht abschneiden, würden ihnen einige Zuschauer eher weniger nachtrauern – zumindest was Maki betrifft. Die Normalo-Sommerhaus-Fans waren von seinem Verhalten in der dritten Folge des Formats nämlich ganz und gar nicht angetan. Auf Instagram warfen sie ihm wegen seiner Aussagen bei einem Spiel unter anderem "toxisches Verhalten" vor.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Marc und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Maki und Michelle, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige