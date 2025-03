Ben Affleck soll seine Trennung von Ana de Armas bereuen

Ben Affleck (52) soll angeblich bereuen, die Beziehung zu Ana de Armas (36) beendet zu haben. Der Schauspieler und die gebürtige Kubanerin hatten sich 2019 während der Dreharbeiten zu "Deep Water" kennengelernt und führten seit März 2020 eine Beziehung. Die beiden kamen sich während des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie näher, als sie sich in Bens Anwesen in Los Angeles gemeinsam isolierten. Doch zwei Jahre später trennten sie sich – angeblich, weil Ana sich Ehe und Familie wünschte, Ben jedoch nicht bereit dazu war. Nur kurz darauf heiratete der "Argo"-Regisseur Jennifer Lopez (55), mit der er schon einmal verlobt war. Diese Ehe hielt nicht lange: Im August letzten Jahres reichte JLo die Scheidung ein.

Ein Insider behauptet gegenüber Daily Mail, dass Ben zurückblickend seine Entscheidung bereuen würde, Ana verlassen zu haben. Besonders schmerze ihn, dass sie mit Tom Cruise (62) in Verbindung gebracht werde, nachdem die beiden am Valentinstag beim gemeinsamen Essen gesehen wurden. Zwar sollen diese Treffen rein beruflich gewesen sein, dennoch scheinen die Gerüchte Ben nicht kaltzulassen. Früher trugen Ben und Ana passende Herzketten und verbrachten gemeinsam Zeit mit seinen Kindern, die Ana laut Berichten sehr mochten. Auch Jennifer Garner (52), Bens Ex-Frau und Mutter seiner Kinder, habe eine hohe Meinung von Ana gehabt. Ben soll seiner früheren Beziehung nachtrauern. Eine Quelle erzählt gegenüber dem Magazin: "Er hat schließlich Jen geheiratet, nachdem er sich nicht auf Ana einlassen konnte. Im Nachhinein erkennt er, wie falsch das war und dass er dem Desaster mit JLo hätte ausweichen können, indem er die Beziehung zu Ana nicht beendet hätte."

Die gescheiterte Romanze zwischen Ben und Ana sorgte vor allem während und nach der Pandemie für großes Medieninteresse. Ana zog sich daraufhin aus Los Angeles zurück und erklärte in einem Interview 2022, dass sie die Aufmerksamkeit kaum ertragen konnte. Nach ihrer Trennung begann sie eine Beziehung zu Paul Boukadakis (41), einem Manager der Datingplattform Tinder, trennte sich jedoch Ende 2022 von ihm. Seitdem wurde sie mit dem Stiefsohn des kubanischen Präsidenten und zuletzt mit Tom in Verbindung gebracht. Ob Ben und Ana jemals wieder zueinanderfinden könnten, scheint offen zu sein. "Er wünschte, er könnte zurückgehen und es anders machen, aber das kann er nicht. Es ist jetzt zu spät, aber Ben hat großen Respekt vor Ana. Er hofft, dass sie findet, was sie will, und eine Familie gründet. Er findet, sie ist eine unglaubliche Frau", soll Ben laut dem Insider zugegeben haben.

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in New Orleans im November 2020

MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas, Juni 2020

