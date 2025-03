Ben Affleck ist nach Scheidung von J.Lo glücklicher denn je

Ben Affleck (52) soll laut einem Insider "glücklicher sein als seit langem". Zwei Monate nach der Scheidung von Jennifer Lopez (55) scheint der Schauspieler sich in einem neuen Lebensabschnitt zu befinden. Der Oscar-Preisträger, der sich seit Kurzem hauptsächlich auf sein Familienleben konzentriert, steht mit der Sängerin nur noch in Kontakt, wenn es um die schulischen Angelegenheiten ihrer Kinder geht. "Ben hat keine schlechten Gefühle gegenüber Jennifer, bevorzugt es aber, auf Distanz zu bleiben", verriet eine Quelle exklusiv gegenüber Page Six.

Die Beziehung zwischen Ben und J.Lo begann 2002, nachdem sie gemeinsam am Filmset von "Gigli" arbeiteten. Nachdem sie sich noch im selben Jahr verlobten, ging ihre Beziehung 2004 auseinander. Viele Jahre später kehrten sie als Paar in die Öffentlichkeit zurück und heirateten schließlich 2022, zuerst in Las Vegas und kurz darauf in einer Zeremonie in Georgia. Doch im August, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, reichte die Sängerin die Scheidung ein. Ben, der zuvor bereits mit Jennifer Garner (52) verheiratet war und drei gemeinsame Kinder im Teenageralter hat, scheint derzeit eine neue Balance in seinem familiären und beruflichen Leben gefunden zu haben.

Interessanterweise scheinen Ben und seine vorherige Ex-Frau Jennifer mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Erst kürzlich wurden die beiden bei der Feier zum 13. Geburtstag ihres jüngsten Sohnes Samuel in einem Paintball-Park gesehen. Die "30 über Nacht"-Darstellerin und Ben wirkten entspannt, tauschten Lacher aus und genossen den gemeinsamen Tag. Laut Augenzeugen griff Ben seine Ex-Frau liebevoll an der Taille, während sie ihre Aufmerksamkeit dem Spiel widmete. Diese harmonische Szene zeigt, dass die ehemaligen Partner trotz aller Unterschiede an einem Strang ziehen, wenn es um ihre Kinder geht.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

