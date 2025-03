"Herz bricht": Alessia Herren in Trauer um geliebten Hund

Alessia Herren (23), die Tochter des verstorbenen Willi Herren (✝45), hat am 19. März 2025 einen ihrer treuesten Begleiter verloren. Auf Instagram teilte sie die traurige Nachricht vom Tod ihres geliebten Hundes Gucci, einem Chihuahua, der sie über zwölf Jahre lang begleitet hatte. "Mein Herz bricht", schrieb Alessia in einem emotionalen Post und gab bekannt, dass sie sich nach langen Überlegungen dazu entschlossen habe, ihren vierbeinigen Freund einschlafen zu lassen, um ihm weitere Schmerzen zu ersparen. Der Verlust trifft Alessia tief, da der Hund ihr in den prägendsten Momenten ihres Lebens zur Seite stand.

In ihrem Post schildert Alessia, wie Gucci Teil ihrer Kindheit gewesen sei und sie in den wichtigen Stationen ihres Lebens begleitet habe. Von den Tagen in ihrem Kinderzimmer bis zu ihrem Weg in die erste eigene Wohnung habe der Chihuahua stets an ihrer Seite gestanden – und das ohne jegliche Bedingungen. "Wie oft habe ich mich einsam gefühlt, und du warst einfach da mit deinem Blick, deiner Wärme, deiner bedingungslosen Liebe. Du hast mich zum Lachen gebracht, mich durch schwere Tage getragen und mir gezeigt, was wahre Liebe bedeutet." Besonders bewegend beschreibt Alessia, wie sie sich schon als Kind vorgestellt hätte, dass Gucci eines Tages all ihre großen Meilensteine miterleben würde: den Einzug in eine eigene Wohnung, die Liebe ihres Lebens sowie die Aussicht auf eine eigene Familie.

Hunde hatten für Alessia schon immer eine besondere Bedeutung. Die enge Bindung zu Gucci war nicht nur geprägt von gemeinsamen Routinen und Liebe, sondern auch von schwierigen Zeiten, in denen der Hund ihr Halt gab. Alessia, die seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters Willi im Jahr 2021 mit vielen Herausforderungen konfrontiert war, zeigte ihren Followern immer wieder, wie wichtig ihr Familie, Freunde und auch Haustiere sind. Mit Gucci hatte sie offenbar eine sehr tiefe Verbindung, die nun schmerzhaft endet. "Danke für alles, mein bester Freund. Du wirst immer ein Teil von uns sein", verabschiedete sie sich in ihrem Post.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im November 2024

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit