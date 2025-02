Wie Papa Willi: Alessia belegt dritten Dschungelcamp-Platz

Alessia Herren (23) könnte momentan kaum glücklicher sein. Die Reality-TV-Bekanntheit konnte sich über zwei Wochen im Dschungelcamp durchsetzen und schaffte es am Ende der TV-Show sogar aufs Treppchen – genauso wie ihr Vater, Willi Herren (✝45), vor 21 Jahren! "Ich bin einfach ins Finale gekommen, genau wie mein Papa, und das macht mich einfach unfassbar stolz. Für mich ist das einfach ein Zeichen von oben, ins Finale gekommen zu sein und den dritten Platz gemacht zu haben", erzählte sie stolz im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

In den letzten Tagen des Dschungelcamps kämpfte Alessia immer wieder mit den Tränen. Vor allem, weil sie ihren Mann und ihre kleine Tochter vermisste. Doch das Trübsalblasen nahm schlagartig ein Ende, als die 23-Jährige als Drittletzte aus dem Dschungelcamp gewählt wurde. "Mir geht es gerade so gut, weil ich endlich meine Familie wieder im Arm hatte. Besser kann es mir gerade eigentlich nicht gehen. Ich habe meine Familie wieder um mich herum und das ist das Wichtigste für mich", freute sie sich in Anwesenheit von Promiflash.

Im Jahr 2004 nahm Willi am legendären Dschungelcamp teil und durfte sich ebenfalls über Platz drei freuen. Am 20. April 2021 kam die Welt für seine Familie, seine Freunde und seine Fans zum Stillstand: Der Schauspieler, Entertainer und Partyschlagersänger verstarb im Alter von 45 Jahren. In Down Under kam Alessia gelegentlich auf ihren geliebten Vater zu sprechen und erinnerte sich daran, als sie von seinem Tod erfuhr: "Als ich die Nachricht von meiner Familie bekommen habe, bin ich zusammengebrochen. [...] Ich konnte es halt nicht glauben, weil er auch so jung war."

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im November 2024

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit