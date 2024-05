Patchwork-Glück: Heidi und Leni Klum strahlen neben Flavio!

Vor wenigen Tagen haben sie zusammen Cannes unsicher gemacht, nun sind sie in Monaco unterwegs: Heidi Klum (50) und ihre Tochter Leni (20) besuchten das Formel-1-Rennen zusammen. Das Ereignis hielt Heidi fleißig in ihrer Instagram-Story fest. Was dabei auffällt: Lenis Vater Flavio (74) war ebenfalls mit von der Partie. Auf einem besonderen Foto, das die Modelmama später auch in ihrem Feed postete, posierten die Klum-Frauen mit dem Businessmann und seiner Familie. Während Heidi sowie Flavios Frau Elisabetta Gregoraci (44) richtige Kussmünder zogen, lächelten Leni, Flavio und Flavios Sohn Nathan Falco nur in die Kamera.

In ihrer Story hielt Heidi noch mehr Eindrücke des Tages fest. Immer wieder tauchten Flavio und Nathan dabei auf. Heidi grinste glücklich in die Kamera und probierte mit Nathan und Leni lustige Filter aus. Dass die Familien sich so gut verstehen, war allerdings nicht immer so. Noch bevor Leni überhaupt auf die Welt gekommen ist, hatten ihre Mama und der Italiener sich nach einer kurzen Beziehung wieder getrennt. Bis 2011 hatte Flavio seine Tochter überhaupt nicht gesehen. Erst in den vergangenen Jahren näherten sich beide Familien wieder an.

Auch der neue Mann an Heidis Seite scheint mit Flavio gut klarzukommen. Tom Kaulitz (34) und das Supermodel trafen vor zwei Jahren bei genau dem gleichen Event auf Flavio, der auch damals seine Frau dabei hatte. Dass sich nun alle blendend miteinander verstehen, zeigt sich vor allem darin, dass Leni und Flavio öfter mal zusammen Sommerurlaub machen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum, Mai 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum, Flavio Briatore und Elisabetta Gregoraci

