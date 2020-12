Mit Leni Klum (16) wagte diese Woche das erste Kind von Heidi Klum (47) den Weg in die Öffentlichkeit – zusammen mit ihrer Mama wird sie auf dem Cover der Januar/Februar-Ausgabe der Vogue zu sehen sein. Aber Leni hat mit Henry (15), Johan (14) und Lou (11) auch noch drei jüngere Geschwister – ob diese wohl auch irgendwann in die Fußstapfen von ihrer Mutter treten wollen? Klar ist nun zumindest, dass vor allem Lou sich auf Lenis Schwestern-Support verlassen kann!

Während des ersten großen Foto-Shootings in der beginnenden Modelkarriere von Heidis ältester Tochter fand ein Doppelinterview mit Vogue Germany statt. Einen Auszug daraus veröffentlichte die Modezeitschrift schon jetzt. Darin fragen sich Leni und Heidi gegenseitig, was sie voneinander lernen könnten. "Meine Mom sagt immer, dass ich meine Geschwister unterstützen soll. Das habe ich nicht wirklich getan, bis mir meine Mom immer in den Ohren lag damit. Und jetzt mache ich das ein bisschen mehr", gesteht die Teenagerin. "Ich mache das vor allem bei Lou", fügt sie hinzu – Heidi bekräftigt: "Ja, du bist ja auch ihre große Schwester!"

Zudem stellt die vierfache Mutter noch einmal fest, wie wichtig ihr der familiäre Zusammenhalt ist: "Wir können voneinander lernen, dass Familie das Allerwichtigste ist." Tatsächlich ist auf Lenis Instagram-Kanal, den sie seit ein paar Monaten ganz offiziell führt, des Öfteren ihre kleine Schwester zu sehen – beispielsweise beim Bummel durch Berlin, wo sich die Familie wegen Dreharbeiten von Heidi aufhält. Was für Interessen Lou hat, ist nicht bekannt – wenn Heidi aber alles so macht wie bei Leni, wird es noch fünf Jahre dauern, bis die Elfjährige ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen darf.

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum, ihre Kinder und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern am GNTM-Set

