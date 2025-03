Unzufrieden: Sebastian Klaus will wieder in Form kommen

In den vergangenen Monaten hat es Sebastian Klaus (37) mit seiner Fitnessroutine nicht ganz so ernst genommen. Der ehemalige Die Bachelors-Star spricht nun auf Instagram ganz offen über seine Probleme und erklärt: "Ich bin in den letzten Wochen etwas unzufriedener mit meiner Figur geworden und habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, für den Sommer wieder ein bisschen mehr in Form zu kommen, sodass ich mich wieder wohlfühle." Damit fängt der einstige Rosenkavalier noch während seines Urlaubs in Thailand an. In einem Clip zeigt er, wie er Eigengewichtsübungen in seinem Hotelzimmer ausführt.

Sebastians Freundin Jenny unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Allerdings macht sich die Influencerin auf ihrem Social-Media-Account auch über das Training ihres Liebsten lustig. Sie filmt, wie er auf dem Boden Schwimmbewegungen macht und lacht, während der Sales-Manager angestrengt röchelt. "Ich frage mich, ob die Übung wirklich genau so im Programm steht", witzelt die Blondine. Als der 36-Jährige verschwitzt vor ihr steht, scherzt Jenny außerdem: "Mein Seepferdchen ist ganz schön nass geworden!"

Jenny und Sebastian sind für ihren Sinn für Humor bekannt. Seit sie im vergangenen Sommer ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, posten die Turteltauben immer wieder lustige Clips im Netz. Doch ab und zu lässt der Hamburger auch seine romantische Seite durchblicken. Zu Beginn ihres gemeinsamen Urlaubs in Thailand schrieb er im Netz: "Unser zweiter Urlaub und ich liebe jede Sekunde mit dir. Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem alles Spaß macht. Du bist meine beste Freundin, die Liebe meines Lebens!"

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny, Januar 2025

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

