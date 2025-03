Darum fühlt sich Amanda Seyfried nicht wohl in Hollywood

Amanda Seyfried (39), bekannt aus Filmen wie "Mamma Mia!" und "Les Misérables", hat offen über ihre Erfahrungen in der Filmindustrie gesprochen. Im Podcast "UnWrapped" erklärte sie, dass sie sich jahrelang gezwungen fühlte, in einem von Angst geprägten Umfeld still zu bleiben. "Alles ist so angstbasiert", sagte sie und fügte hinzu: "Ehrlich zu sein wird jemanden stören, und wenn du jemanden störst, mögen sie dich nicht mehr. Und wenn sie dich nicht mögen, dann bist du niemand." Das macht die Schauspielerin dafür verantwortlich, dass toxische Machtstrukturen in Hollywood weiterhin bestehen. Sie selbst habe lange geglaubt, dass Unbehagen am Set einfach Teil ihres Jobs sei.

Doch Amanda sieht inzwischen erste positive Veränderungen. Als Beispiel nannte sie die Einführung von Intimitätskoordinatoren am Filmset, die das Machtgefälle zwischen Schauspielerinnen und Produzenten ausgleichen sollen. Trotzdem gibt sie zu, dass es nach wie vor schwerfällt, ehrlich zu sein, ohne Konsequenzen zu fürchten. "Ich arbeite immer noch daran, nicht von Angst gelenkt zu werden", erklärte sie. Sie betonte jedoch, dass diese Denkweise langfristig schädlich sei – für sie selbst und für die gesamte Branche. Amanda zeigte sich hoffnungsvoll, dass die nächste Generation von Frauen stärker und selbstbewusster ihre Stimme einsetzen wird. "Dein Leben fällt nicht auseinander, nur weil dich jemand nicht mag", erklärte sie und will damit andere ermutigen, sich nicht einschüchtern zu lassen.

Abseits des Rampenlichts hat Amanda einen Weg gefunden, dem Hollywood-Trubel zu entfliehen. Die Schauspielerin lebt mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (48) und ihren beiden Kindern auf einer Farm im Hudson Valley. Dort genießt sie das Leben im Kreise ihrer Familie und widmet sich neben der Schauspielerei auch ihrem nachhaltigen Kinderspielzeug-Unternehmen. In einem früheren Interview beschrieb sie ihr Landleben als "romantisch" und hob hervor, dass es einen idealen Gegenpol zu ihrer stressigen Arbeit in Hollywood biete. Es scheint, als finde Amanda zunehmend ihre Balance zwischen Beruf und persönlichem Wohlbefinden.

Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried bei den Joy Awards 2025

Instagram / mingey Amanda Seyfried, Schauspielerin, 2024

