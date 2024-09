Cate Blanchett bringt Sohn Roman mit auf den roten Teppich

Cate Blanchett (55) hat auf dem roten Teppich der Albie Awards 2024 eine seltene Familienzusammenkunft präsentiert. Die Oscar-Preisträgerin erschien am Donnerstagabend gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Sohn Roman bei der prestigeträchtigen Veranstaltung. In einem funkelnden, asymmetrischen schwarzen Oberteil, kombiniert mit schwarzen Lederhosen, zog Cate alle Blicke auf sich. Arm in Arm mit Roman, der einen eleganten Anzug trug und mit einer hellblauen Anstecknadel sowie einem schwarzen Ring an seinem Finger Akzente setzte, strahlte das Mutter-Sohn-Duo eine besondere Verbundenheit aus.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Cate kürzlich mit einem ihrer Söhne in der Öffentlichkeit erschien. Im Juni begleitete sie ihren 16-jährigen Sohn Ignatius zur Giorgio Armani Privé Haute Couture Herbst/Winter Show 2024-2025 während der Pariser Fashion Week. In einem auf TikTok geteilten Video waren die beiden in der ersten Reihe zu sehen, wobei Gäste vorbeikamen, um sie zu begrüßen. Mutter und Sohn trugen abgestimmte Outfits in Schwarz und Weiß: Cate in einem eleganten schwarzen Ensemble, während Ignatius sich für einen cremefarbenen Anzug mit weißem Hemd und silbernen Halsketten entschied.

Cate teilt insgesamt vier Kinder mit ihrem Ehemann Andrew Upton: Dashiell, Roman, Ignatius und die neunjährige Edith. Trotz ihres weltweiten Ruhms bleibt die Familie für sie der wichtigste Anker. In einem Interview mit Page Six teilte die "Blue Jasmine"-Darstellerin mit, dass ihre Kinder wenig Interesse an ihrem Starstatus zeigen. "Sie haben keine Ahnung, warum ich irgendwelche Auszeichnungen erhalte", sagte sie und betonte, dass ihre Kinder in "der bestmöglichen, gesündesten Weise desinteressiert" seien. Als sie ihren Kindern mitteilte, dass sie nach New York reisen würde, um eine Ehrung zu erhalten, reagierten diese nur mit: "Oh, okay, hab eine gute Zeit."

Getty Images Cate Blanchett bei den Albies Awards

Manuele Mangiarotti / ipa-agency Cate Blanchett und ihre Tochter Edith bei den 81. Internationalen Filmfestspielen in Venedig, 2024

