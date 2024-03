Nach Trennungsgerüchten: Cate Blanchett strahlt mit Ehemann

Cate Blanchett (54) und Andrew Upton trotzen den Gerüchten! Die Dune-Darstellerin und ihr Mann zeigen sich nun ganz verliebt bei einem Event in London, nachdem lange über ein Ehe-Aus spekuliert wurde. Auf Schnappschüssen der Veranstaltung des Getränkeherstellers Toku Saké, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie sich verliebter denn je: Mit breitem Grinsen in Gesicht posieren die vierfachen Eltern und machen einen total glücklichen Eindruck. Ein Bild ist besonders süß: Dort scheint die Schauspielerin auf dem Schoß des Drehbuchautors zu sitzen und sich an ihn ranzukuscheln. Auch wenn es das erste Mal seit sieben Monaten ist, dass sich die beiden zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, machen die zwei einen zufriedenen Eindruck – keine Spur von Eheproblemen.

Die Gerüchte um ein Ehe-Aus kamen auf, als die 54-Jährige mehrfach ohne ihren Ehering gesehen wurde. Zuletzt vor wenigen Tagen bei den ASC Awards in Los Angeles. Zu der Preisverleihung erschien die Australierin in einem traumhaften silbernen Kleid – ihren Ring trug sie jedoch nicht. Aber auch auf den neuen Fotos mit ihrem Andrew ist kein Schmuckstück an ihrer Hand zu sehen. Warum sie ihren Trauring nicht mehr trägt, erklärte Cate bisher nicht.

Die zweifache Oscar-Gewinnerin und der Produzent sind bereits seit den 1990er-Jahren zusammen. Im Dezember 1997 hatten sie sich das Jawort gegeben. In den mittlerweile mehr als 26 Jahren Ehe wurden sie Eltern von vier Kindern: Dashiell (22), Roman (19), Ignatius (16) und die kleine Edith (9), die das Paar 2015 adoptierte. Stets betont Cate, wie stolz sie auf ihre Rasselbande ist – trotzdem hält sie ihren Nachwuchs so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus.

ActionPress/ SIPA USA/imageSPACE Cate Blanchett bei den ASC Awards 2024

Getty Images Andrew Upton und Cate Blanchett, 2014

