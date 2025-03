Nach Unfall: So endet Folge vier von "Das große Promibacken"

Die Teilnehmer von Das große Promibacken hatten vermutlich nicht erwartet, dass es in der Backstube gefährlich werden würde, doch Episode vier hat es in sich. In der dritten Aufgabe des Tages müssen die Stars einen Pürierstab bedienen. Bruce Darnell (67) greift dabei in die Klingen des Geräts und verletzt sich am Finger. Sofort fängt der Modeexperte an, heftig zu bluten und muss von den Sanitätern inspiziert werden. "Das ist ja wie im Horrorfilm", merkt Schlagersänger Vincent Gross (28) an. Aufgrund der Tiefe der Wunde wird er sofort ins Krankenhaus gebracht und mit 13 Stichen genäht.

Wegen der Verletzung kann Bruce seine Aufgabe nicht zu Ende bringen und erhält keine Punkte. Normalerweise würde dem Choreografen nun der Exit drohen, doch die Jury zeigt sich gnädig. "Mit einer Torte weniger gibt es keinen fairen Vergleich. Das bedeutet, dass wir euch alle mit in die nächste Woche nehmen", verkündet Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt.

Die rote Schürze als beste Bäckerin ergattert sich in dieser Woche Nadine Angerer (46). Mit 48 von möglichen 60 Punkten landet sie einen halben Punkt vor Amira Aly (32) auf dem ersten Platz. Die ehemalige Nationalspielerin ist davon komplett überrascht: "Ich habe mit allem gerechnet, aber sich nicht damit, dass ich die rote Schürze kriege!", verrät die Torwartin. Bislang konnte sich Amira, die Ex-Frau von Oliver Pocher (47), dreimal hintereinander das begehrte Objekt sichern.

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell bei "Das große Promibacken"

Joyn / Claudius Pflug Nadine Angerer, "Das große Promibacken"-Kandidatin

