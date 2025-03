Fans bemitleiden "Make Love, Fake Love"-Karina nach Finale

Karina Wagner (29) entschied sich im Finale von Make Love, Fake Love für Maurice Spada. Der TV-Casanova hat allerdings eine Freundin und war nur daran interessiert, die 50.000 Euro Preisgeld einzuheimsen. Unter einem Promiflash-Beitrag zu dem Thema auf Instagram zeigen die Fans der Show nun ihr Mitleid mit der Influencerin. "Die Arme. Es tut mir so leid für sie, aber sie hätte Olli nehmen sollen. Manchmal ist das, was im Kopf ist, das Richtige", schreibt eine Userin. In einem anderen Kommentar schimpft ein Fan: "Das war echt hart. Wie kann man so lügen? [Maurice] soll sich schämen!"

Dass einige Männer insgeheim Freundinnen haben, gehört zum Konzept von "Make Love, Fake Love". Einige Zuschauer stellen nach diesem Ergebnis allerdings das komplette Format infrage. "Jeder weiß, worauf er sich bei dieser Show einlässt, aber es ist schon heftig zu sehen, wie manche ihre Freundinnen vergessen und für Geld und Fame ihre Seele verkaufen", findet ein Nutzer. Besonders wundern sich die Fans darüber, dass sich auch Antonia Hemmer (24) in der vergangenen Ausgabe zum Schluss für einen Vergebenen entschieden hatte.

In der kommenden Woche darf Karina über das Geschehene beim offiziellen Wiedersehen der Show auspacken. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche mit Vermutungen, wen die Beauty gerade datet. Vor wenigen Tagen tauchte ein Video auf TikTok auf, das zeigt, wie sie Hand in Hand mit einem Mann ein Kino verlässt. Die Person, die den Clip geteilt hatte, behauptete, dass es sich bei dem Mann um Steffen Vogeno gehandelt habe. "Ja, man erkennt es wirklich schlecht, aber sie waren im selben Saal wie wir und wir konnten es gar nicht glauben", beteuerte die Userin.

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

