So entscheidet sich Karina im "Make Love, Fake Love"-Finale

Im großen Finale von Make Love, Fake Love kippt die Stimmung endgültig. Single-Lady Karina Wagner (29) muss sich entscheiden, mit welchem Mann sie sich eine Zukunft vorstellen kann – Kevin, Olli oder Maurice? Was sie nicht weiß: Sowohl Kevin als auch Maurice haben eine Freundin und spielen nur mit den Gefühlen des ehemaligen Bachelor-Girls. Karina wirkt bedrückt, als sie sich schließlich für Maurice entscheidet. Als dann seine Freundin Smilla erscheint, schüttelt sie nur wütend den Kopf. Maurice' halbherzige Entschuldigung für sein Verhalten will Karina nicht hören. "Nee, das tut dir nicht leid. Du hast sie quasi betrogen", wirft sie ihm an den Kopf.

Damit hat Karina augenscheinlich nicht gerechnet. "Ich bin ein bisschen mehr nach meinem Herzen gegangen und nicht nach meinem Kopf. Es kribbelt einfach", hatte sie ihre Entscheidung zuvor begründet. Nachdem Maurice' Lügen aufgedeckt wurden, ist ihr Gesichtsausdruck wie versteinert. Und auch der einstige Temptation Island-Verführer selbst kann sich über seinen Sieg noch nicht so richtig freuen. Er und Smilla nehmen als Gewinner 50.000 Euro mit nach Hause, die unterkühlte Begrüßung lässt jedoch nichts Gutes über den Zustand ihrer Beziehung erahnen. "In erster Linie war das ein Spiel. Wir sind hier als Team reingegangen und werden hier als Team rausgehen", betont Smilla, dennoch sei sie schwer enttäuscht. Den Vertrauensbruch wollen die beiden lieber privat ausdiskutieren.

Zuvor hatte sich Karina bereits von Kevin verabschiedet. "Er war hier drin mein Ruhepol, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was ich mir draußen wünsche", begründete die Lüneburgerin ihre Entscheidung. Als plötzlich Kevins Freundin Paula erscheint und dem 23-Jährigen in die Arme fällt, staunt Karina nicht schlecht. Er erklärt, das Doppelleben in der Show sei ihm schwergefallen und entschuldigt sich bei der Single-Lady. Dennoch betont Kevin: "Es war wirklich zu hundert Prozent gespielt. Ich wusste ja, worauf sie achtet, worauf sie steht."

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

