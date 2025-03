Komplikationen: Schwangere Jesy Nelson muss operiert werden

Jesy Nelson (33) zeigte sich kürzlich in Sorge um ihre ungeborenen Babys: Wegen Komplikationen in ihrer Schwangerschaft droht die Gefahr, dass der Nachwuchs der Sängerin nicht überlebt. In einem Video auf Instagram gibt sie ihren Fans ein Update zur Situation – und teilt die beunruhigende Nachricht, dass sie operiert werden muss. "Leider haben sich die Symptome verschlimmert", schildert das einstige Little Mix-Mitglied und ergänzt: "Sie müssen einen Eingriff durchführen, was natürlich nicht das ist, was wir uns gewünscht haben. Aber er ist notwendig, weil er unseren Babys die besten Überlebenschancen gibt."

Sie habe in der vergangenen Zeit auf gewisse Anzeichen achten müssen, wie beispielsweise, dass sich ihr Magen zusammenzieht oder sie Schwierigkeiten beim Atmen hat. Da die 33-Jährige sich in den Tagen vor der Operation "ein bisschen schlechter" fühlte und die besagten Symptome bemerkte, entschied sie sich, zum Check-up ins Krankenhaus zu fahren. Dort wurde ihr dann mitgeteilt, dass sie sich der Operation unterziehen muss. "Es ist natürlich sehr beängstigend, weil so viele Dinge passieren können", gibt Jesy preis und bittet ihre Fans, für sie und ihren Partner Zion Foster zu beten.

Da sich die Musikerin nach ihrem Eingriff nicht mehr meldete, zeigen sich ihre Follower besorgt. "Diese Stille ist ohrenbetäubend", betont ein Nutzer unter ihrem Social-Media-Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Ich komme immer wieder auf dein Profil und hoffe, dass es ein positives Update gibt. Ich sende euch beiden so viel Liebe." Bei den Komplikationen handelt es sich um das sogenannte "Zwillingstransfusionssyndrom". Wie Jesy im Netz erklärte, bekommt sie monochoriale-diamniote Zwillinge, die sich von einer Plazenta ernähren, was zu schwerwiegenden Problemen führen kann. "Eins davon ist, dass ein Baby alle Nährstoffe aufnimmt, was – und das ist wirklich schrecklich zu sagen – dazu führen kann, dass beide Babys sterben", erzählte sie.

Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025