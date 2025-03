Schwangere Jesy Nelson gibt Gesundheitsupdate nach Operation

Jesy Nelson (33) hat nach einer kritischen Phase ihrer Schwangerschaft ein hoffnungsvolles Gesundheitsupdate veröffentlicht. Die ehemalige Little Mix-Sängerin befindet sich derzeit noch im Krankenhaus, nachdem sie sich einem dringenden chirurgischen Eingriff unterziehen musste, um ihre ungeborenen Zwillinge zu retten. Bei ihr wurde das sogenannte Zwillingstransfusionssyndrom (TTTS) diagnostiziert: eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Komplikation bei monochorialen Zwillingen. Die Operation sei jedoch erfolgreich gewesen, wie Jesy in einer Videobotschaft mitteilte. "Hi Leute, wir wollten euch einfach ein Update geben, weil wir wissen, dass es eine Weile her ist. [...] Aber wir haben einige tolle Neuigkeiten. Das TTTS hat sich verzogen, die Operation war ein Erfolg, was einfach unglaublich ist", erklärte sie auf Instagram.

Trotz der positiven Neuigkeiten muss die Sängerin weiterhin im Krankenhaus bleiben, da ihr Gesundheitszustand eine intensive Überwachung erfordert. Aufgrund eines verkürzten Gebärmutterhalses besteht das Risiko, dass die Fruchtblase jederzeit platzen könnte, weshalb sie in ärztlicher Betreuung bleiben muss. Ihr Partner Zion Foster, der sie liebevoll unterstützt, kündigte indes an, den London-Marathon zu laufen, um Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Twins Trust zu sammeln. "Da Jes durch das geht, was sie durchmacht [...], fühle ich mich irgendwie, als würde ich nicht wirklich etwas leisten. Also ist dies meine Art zu sagen: Ich werde mich ins kalte Wasser stürzen. Ich werde in vier Wochen einen Marathon laufen", verriet Zion in einem gemeinsamen Video auf Instagram.

Bereits in der Vergangenheit hat die Sängerin offen über die Herausforderungen ihrer Schwangerschaft gesprochen. Die monochorialen Zwillinge teilen sich eine Plazenta, was Komplikationen wahrscheinlicher macht, wie beispielsweise das Zwillingstransfusionssyndrom, bei dem ein Ungleichgewicht im Blutfluss zwischen den Kindern auftreten kann. In einem Instagram-Video erklärte sie vor ein paar Tagen: "Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen schlecht gefühlt, hatte einige der Symptome, auf die ich achten muss, zum Beispiel, dass sich meine Bauchdecke anspannt, Atemprobleme. Also sind wir heute ins Krankenhaus gegangen, um einfach mal einen Check-up zu machen, nur für den Fall." Die Ärzte hatten damals keine guten Nachrichten für sie. "Und leider haben sich die Symptome verschlechtert, sodass das Verfahren durchgeführt werden muss – was offensichtlich nicht das ist, von dem wir wollten, dass es passiert. Aber es ist notwendig, weil es unseren Babys die besten Überlebenschancen bietet. Wir warten nur darauf, reinzugehen und hoffen und beten wirklich fürs Beste", gab sie zu.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson, 2025

Instagram / DEu65rBobOb Jesy Nelson und Zion Foster im Januar 2025

