Jesy Nelson tanzt mit Zion und zeigt stolz ihren Babybauch

Jesy Nelson (33), die ehemalige Sängerin der erfolgreichen Girlband Little Mix, erwartet voller Vorfreude Zwillinge. Die 33-Jährige hat ihre wachsende Babykugel nun stolz in einem TikTok-Video präsentiert, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner – dem 24-jährigen R&B-Künstler Zion Foster – tanzte. Die beiden zeigten sich in entspannten grauen Outfits, die ihre Harmonie als Paar unterstrichen. Im Januar dieses Jahres hatte Jesy die überraschenden Neuigkeiten über ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben – dabei erwähnte sie, dass es sich nicht um eine geplante, aber dennoch freudig begrüßte Entwicklung handelte.

In einem Instagram-Q&A sprach Jesy offen über die turbulente Reise zur Mutterschaft. Über ihre erste Reaktion auf die Schwangerschaft reflektierte sie: "Sehr, sehr überrascht. Es war nicht geplant, aber ich war sofort glücklich, als ich es sah." Dass es sich um Zwillinge handeln würde, habe sie und Zion dann jedoch erneut geschockt. Freunde hätten dies bereits geahnt, da Jesy sehr früh zu sehen begann, dass sie schwanger war. Zuvor durchlebten Jesy und Zion eine bewegte Beziehungsgeschichte, geprägt von einer Trennung im Sommer 2023 und einer späteren Versöhnung Anfang 2024. Ihre Schwangerschaft scheint nun ein neues Kapitel ihrer Beziehung einzuläuten.

Vor ihrer Solokarriere erlangte Jesy als Teil der Band Little Mix nach ihrem Sieg bei X Factor im Jahr 2011 globalen Ruhm. Die Gruppe veröffentlichte zahlreiche Hits und feierte immense Charterfolge. Jesy entschied sich 2020, die Band zu verlassen, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren und eigene Projekte zu verfolgen. Mit ihrem Debüt-Solo-Song "Boyz", in Zusammenarbeit mit Nicki Minaj (42), setzte sie ihren künstlerischen Weg fort. Auch musikalisch ist Zion ein Teil ihres Lebens, da er auf ihrer Single "Mine" zu hören ist. Mit ihrer kleinen Familie scheinen Jesy und Zion nun in einem emotional ganz neuen Kapitel angekommen zu sein.

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson im Januar 2024

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin

