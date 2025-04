Jesy Nelson teilt emotionale Botschaft aus dem Krankenhaus

Die ehemalige Little Mix-Sängerin Jesy Nelson (33) hat sich am vergangenen Sonntagmorgen aus dem Krankenhaus gemeldet, wo sie seit Ende März wegen Komplikationen in ihrer Zwillingsschwangerschaft behandelt wird. Während sie dort liegen muss, verfolgte sie gebannt den Start des London Marathon – denn ihr Freund Zion Foster nahm für einen ganz besonderen Grund teil. "Ich fühle mich heute Morgen so emotional, weil mein Baby den Marathon für unsere Babys und die Wohltätigkeitsorganisation Twins Trust läuft", schrieb Jesy zu einem Bild aus dem Krankenbett, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Zion trainierte monatelang für das Event, um Spenden für die Organisation zu sammeln, die sich um werdende Eltern von Zwillingen und Mehrlingen kümmert.

Die 33-jährige Jesy wurde von Ärzten zur Langzeitüberwachung ins Krankenhaus gebeten, nachdem bei ihr das seltene Zwillingssyndrom TTTS diagnostiziert wurde – eine Komplikation, bei der die ungeborenen Zwillinge "nur von einer Plazenta leben", wie sie selbst erklärte. Vor wenigen Wochen musste die Sängerin bereits einen medizinischen Eingriff überstehen und darf das Krankenhaus bis zu einer kritischen Marke in der Schwangerschaft nicht verlassen – aus Angst vor einer Frühgeburt. In dieser schwierigen Phase stehen die Eltern fest zusammen: Zion gab im Interview mit Mirror Einblicke in ihre Gefühlswelt und erklärte bewegt, dass sie "jeden Tag als Geschenk" sehen und hoffen, dass die Babys so lange wie möglich wachsen können. Das Spendenziel des Paares für Twins Trust liegt bei 25.000 Pfund, wovon bereits ein Teil gesammelt wurde.

Abseits der medizinischen Herausforderungen gibt Jesy ihren Followern immer wieder ehrliche Einblicke in den neuen Alltag zwischen Hoffen und Bangen: Ob es um ihre liebsten Schwangerschaftsprodukte wie Body Oil und bequeme Pyjamas geht oder kleine Rituale zur Selbstfürsorge. In Videos zeigt sie ihren wachsenden Bauch und scherzt selbstironisch über das Fehlen von Schwangerschaftsstreifen – "vielleicht habe ich einfach gute Gene, aber dieses Öl ist großartig", verriet sie ihren Fans. Die Zeit im Krankenhaus hat sie und Zion noch enger zusammengeschweißt; mehrfach betonte Zion öffentlich, wie sehr sie füreinander da sind. "Wir sind buchstäblich füreinander gemacht", sagte er in einem Interview. Für Jesy ist die Unterstützung durch den Partner und die Community ein Lichtblick in dieser nervenaufreibenden Phase.

