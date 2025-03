"Viele Komplikationen": Schwangere Jesy Nelson weint im Netz

Jesy Nelson (33) könnte eigentlich nicht glücklicher sein: Die Sängerin und ihr Partner Zion Foster erwarten Zwillinge. Wie das Paar nun auf Instagram erklärt, bringt die Schwangerschaft jedoch einige Komplikationen mit sich, die das Leben ihrer Babys gefährden. "Die Art von Zwillingen, die wir bekommen, nennt man monochoriale-diamniote Zwillinge. Normalerweise haben die meisten Zwillinge zwei Plazentas, von denen sie sich ernähren", erzählt das einstige Little Mix-Mitglied und ergänzt: "Aber wenn man eineiige Zwillinge hat, bedeutet das, dass die Zwillinge sich von einer Plazenta ernähren, was zu vielen Komplikationen führen kann. Eine davon ist, dass ein Baby alle Nährstoffe aufnimmt, was – und das ist wirklich schrecklich zu sagen – dazu führen kann, dass beide Babys sterben."

Sie befinde sich derzeit im Vorstadium des sogenannten "Zwillingstransfusionssyndroms", weshalb sie "sehr genau überwacht" werde und zweimal pro Woche zum Ultraschall müsse. "Momentan ist es so, dass es jedes Mal, wenn ich hingehe, ein bisschen schlimmer ist, aber wir hoffen und beten einfach für das Beste", schildert Jesy, während sie von dem Musiker getröstet wird, und kann ihre Tränen nicht länger zurückhalten: "Es ist wirklich traurig, dass es zu diesen Komplikationen kommt. Wir hatten keine Ahnung, dass so etwas passiert, wenn man Zwillinge bekommt. Wir wollen einfach nur das Bewusstsein dafür schärfen."

Die Neuigkeiten über ihren Nachwuchs verkündeten die 33-Jährige und ihr On-off-Partner Anfang des Jahres. Sie veröffentlichten ein Polaroid-Foto auf ihren Social-Media-Accounts, auf dem Jesy stolz ihren wachsenden Babybauch präsentierte. "Sie isst ab jetzt für drei", schrieben sie darunter. Die Freude ihrer Follower war groß – und ebenso die ihres engsten Umkreises. "Herzlichen Glückwunsch, meine wunderschöne Bestie! Ich bin so glücklich für dich und Zion! Ich liebe euch beide! Ich kann es kaum erwarten, Onkel zu werden!", betonte ein guter Freund.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Instagram / DEu65rBobOb Jesy Nelson und Zion Foster im Januar 2025