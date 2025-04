Jesy Nelson und Zions Liebe ist durch Zeit in Klinik stärker

Jesy Nelson (33) und Zion Foster erwarten Zwillinge. Doch die Schwangerschaft verläuft anders als geplant: Schon seit einem Monat befindet sich die Little Mix-Bekanntheit aufgrund von Komplikationen in einer Klinik. Gegenüber OK! geben sie und der "Get This Girl"-Interpret nun ein Update zu der schwierigen Situation. "Die ganze Zeit in den gleichen vier Wänden zu sein, macht uns ein bisschen verrückt", gaben die beiden zu. Allerdings seien ihnen auch positive Dinge aufgefallen: "Es sind diese Momente, in denen man wirklich weiß, was für eine Liebe man hat und was diese Beziehung bedeutet." Dadurch hätten sie eine "ganz andere Ebene erreicht".

Jesys Schwangerschaft ist aufgrund des fetofetalen Transfusionssyndroms mit einem großen Risiko verbunden. Auf Instagram erklärte die Musikerin ihren Followern im März die Folgen dieser Durchblutungs- und Ernährungsstörung: "Wenn man eineiige Zwillinge hat, bedeutet das, dass die Zwillinge sich von einer Plazenta ernähren, was zu vielen Komplikationen führen kann. Eine davon ist, dass ein Baby alle Nährstoffe aufnimmt, was – und das ist wirklich schrecklich zu sagen – dazu führen kann, dass beide Babys sterben."

Zion und Jesy tun alles dafür, dass ihre Kinder gesund auf die Welt kommen. Der baldige Papa setzte dafür kürzlich bei einem Sportereignis ein Zeichen. Der 26-Jährige lief am Wochenende den Marathon in London und sammelte dabei Spenden für die Organisation Twins Trust. Seine Partnerin hätte nicht stolzer auf ihn sein können. Im Netz schwärmte die Britin: "Du hattest weniger als vier Wochen Zeit, um für den Marathon zu trainieren, und du hast dir den Arsch aufgerissen. [...] Du bist der tollste Mensch und Papa, wir lieben dich, Baby!"

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, März 2025

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025