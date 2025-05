Nach Not-OP: Jesy Nelson begrüßt Zwillinge auf der Welt

Überglücklich meldet sich Jesy Nelson (33) mit guten Nachrichten bei ihren Fans: Die Sängerin hat ihre Zwillingsmädchen gesund zur Welt gebracht. "Unsere wunderschönen Mädchen haben beschlossen, mit 31 Wochen und fünf Tagen zur Welt zu kommen. Es ging alles so schnell, aber wir sind so gesegnet, dass sie hier bei uns sind – gesund und kämpferisch! Wir haben uns noch nie so verliebt gefühlt", schreibt sie zu einem Instagram-Beitrag, auf dem die beiden Babys im Arm ihrer Eltern liegen.

Die stolze Mama verrät sogar schon die Namen der beiden Babys: "Ocean Jade Nelson-Foster und Story Monrie Nelson-Foster, geboren am 15. Mai 2025." Mit der Britin und ihrem Partner Zion Foster freuen sich auch die Fans. In kürzester Zeit füllt sich die Kommentarspalte mit Glückwünschen und guten Wünschen. "Die besten Nachrichten! So wundervoll", schwärmt eine Nutzerin, während viele weitere schreiben: "Glückwunsch Mama! Wünsche dir und Zion die beste Gesundheit für eure Babys."

Für die Schwangerschaft der 33-Jährigen ist das nun das ersehnte Happy End. Die Monate vor der Geburt waren nämlich alles andere als einfach für die "Love Me Like You"-Interpretin und den Kindsvater. Die Zwillingsschwangerschaft verlief nicht ohne Komplikationen: Es stellte sich heraus, dass die Mädchen monochoriale Zwillinge sind, was bedeutet, dass sie sich eine Plazenta teilten. Eine seltene Situation, die große Risiken mit sich bringen kann, weshalb Jesy bereits im März operiert werden musste, um das Leben ihrer ungeborenen Kinder zu retten. Die Operation verlief glücklicherweise erfolgreich – seitdem wurde die Musikerin aber eng medizinisch überwacht.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster mit ihren Zwillingen

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

