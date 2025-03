Krasse Castings: Diese GNTM-Girls sahnen die ersten Jobs ab

In dieser Woche geht es für die Girls von Germany's Next Topmodel endlich nach Los Angeles. Davor erwartet die Kandidatinnen allerdings noch eine große Überraschung: Die ersten Castings stehen an! Gleich viermal müssen die Mädels versuchen, hochkarätige Kunden von sich zu überzeugen. Los geht es mit einem Shooting für die Elle in München. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde mit den Chefredakteuren des Magazins werden einige zu einer Challenge auf einem Mini-Trampolin eingeladen. Am Ende überzeugt die jüngste Kandidatin dieses Jahr, Zoe, am meisten. Das nächste Casting ist nicht weniger herausragend: Sports Illustrated sucht ein Model für die jährliche Bikinistrecke. Beim Testshooting sahnen Daniela und Safiya richtig ab und gehen als Siegerinnen hervor. Die beiden Nachwuchsmodels dürfen mit dem Team des Sportmagazins auf die Insel Fuerteventura fliegen und dort am Strand shooten!

Danach buhlen alle Kandidatinnen um eine Chance auf ein Cover-Shooting mit InStyle. Auch hier sticht ein Model aus all den Girls hervor: Daniela kann ihren zweiten Job einsacken. Schon wieder geht es für sie in eine paradiesische Traumlocation. Diesmal führt es die Studentin nach Lanzarote. Danach geht es für sie und einige andere Kandidatinnen zum letzten Casting der Woche: Die französische Parfummarke Zadig & Voltaire will mit Douglas eine digitale Kampagne shooten und sucht dafür ein geeignetes Model. Daniela, Lulu, Safiya und Katharina wurden schon vorher anhand ihrer Sedcards vom Kunden für das Casting ausgewählt. Beim Casting müssen die vier Mädels ihre gymnastischen Künste beim Aerial Yoga unter Beweis stellen. Dabei turnen sie in einer Schaukel in der Luft umher! Auch diesen Gig kann Daniela wieder abstauben, womit sie schließlich drei von vier möglichen Jobs für sich entscheiden kann.

In der vergangenen Woche sorgte vor allem das Fotoshooting für ganz schön Aufruhr. Die Models mussten nach nur wenigen Stunden Schlaf – und noch im Pyjama – ihr Sedcard-Shooting abliefern. Dafür hatte sich Modelmama Heidi Klum (51) den Fotografen Yu Tsai als Unterstützung geholt – und der hält sich bekanntlich nicht zurück, wenn es um Kritik an den Models geht. So ließ er gegenüber Lulu zum Beispiel fallen, dass sie mit ihren Posen aussehen würde, als würde sie auf der Toilette sitzen. Auch Aaliyah musste seine harten Bemerkungen über sich ergehen lassen: Yu fand die 22-Jährige "langweilig".

ProSieben/Benedikt Müller Daniela von "Germany's Next Topmodel", 2025

ProSieben / Michael Boer Aaliyah, GNTM-Kandidatin

