Anna und Gerald Heiser ziehen bald von Namibia nach Polen um

Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald Heiser (39), bekannt aus der Show Bauer sucht Frau, planen einen drastischen Neuanfang. Das Paar lernte sich 2017 durch das Format kennen und baute sich daraufhin in Namibia gemeinsam eine Farm auf. Nun entschieden sie jedoch, das Farmleben hinter sich zu lassen und nach Polen zu ziehen. Dieser Schritt trifft die TV-Bekanntheiten nicht nur beruflich, sondern auch psychisch, wie Anna auf Instagram erklärte: "Die letzten zwei Tage waren irgendwie emotional erschöpfend. Vor allem, was die Haussuche betrifft. Das, was bis jetzt so weit entfernt war, wird langsam zur Realität und es wühlt mich ziemlich auf. Ich hoffe, dass es das Richtige für uns ist."

Sie reiste ohne ihren Partner nach Polen, um sich der Haussuche zu widmen. Dennoch wurde Gerald einbezogen und war über einen Videocall dabei. "Ich habe mir in den letzten zwei Tagen einige Häuser angeschaut. Manche davon waren in der Stadt, also Danzig, und andere in einem Vorort", verrät Anna in ihrer Story und führt aus: "Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir kaufen oder erst mal mieten, aber das wird sich demnächst herauskristallisieren." Am Samstag, 22. März, geht es für sie jedoch vorerst wieder zurück nach Namibia.

Mit dem Umzug nach Polen werden beide dem Farmleben den Rücken kehren. Wie Gerald in einem RTL-Interview erklärte, waren unter anderem wirtschaftliche Faktoren ausschlaggebend. Die Landwirtschaft habe sich für die Familie wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, was auch zu erheblichen Belastungen in ihrer Ehe führte. Der Schritt nach Polen soll jedoch nicht nur die finanziellen Sorgen mindern, sondern auch mit Annas Familie in der Nähe ein neues Kapitel aufschlagen. Sie zog vor 15 Jahren aus ihrer Heimat weg. Um mit den Herausforderungen ihrer angespannten Beziehung umzugehen, besuchen Anna und Gerald bereits seit Wochen eine Paartherapie. "Es fühlt sich an, als würden wir langsam wieder zueinanderfinden", zeigte sich Anna hoffnungsvoll in einem früheren Social-Media-Beitrag.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

