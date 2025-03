"Bin gesprintet": MontanaBlack erlebte Schockmoment im Wald

MontanaBlack (37), mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, hat einen Moment des Schreckens durchlebt, der wie aus einem Horrorfilm anmutet. In einem seiner Twitch-Livestreams teilte der beliebte Streamer ein Video von seinem Erlebnis in einem nächtlichen Wald. Während seines Spaziergangs durch die Dunkelheit hörte er plötzlich ein unerklärliches, schrilles Schreien, das ihn in Panik versetzte. "Ich habe gedacht, dass dort jemandem der Teufel aus dem Leib gebracht wird. Dass da ein Exorzist unterwegs ist", beschrieb er die Situation, die ihn dazu brachte, so schnell wie möglich zu seinem Auto zu rennen. Sein Reflex: Flucht, ohne sich auch nur einmal umzusehen. Er erklärt in dem Clip: "Bro, ich bin wirklich nicht zart besaitet, aber da habe ich für den Moment richtig Angst gehabt, in einer gewissen Art und Weise. Ich habe direkt, direkt bin ich zu meinem Auto gesprintet, Digga, und durchgezogen."

Rückblickend konnte MontanaBlack über den Vorfall lachen, als er erfuhr, was die Ursache des Grauens war: Es handelte sich um die Schreie eines Fuchses. Diese können für ungeübte Ohren verstörend klingen, besonders da Füchse ihre Laute unter anderem zur Kommunikation in der Paarungszeit nutzen. In der Kommentarspalte seines Clips zeigten viele seiner Fans Mitgefühl und konnten sein Verhalten nachvollziehen. "Hätte mein Leben vorbeiziehen sehen" oder "Ich wäre immer noch am Rennen", lauteten die Reaktionen. Andere nahmen die Situation mit Humor und rieten ihm, öfter in die Natur zu gehen, um sich an ihre Geräusche zu gewöhnen.

Obwohl MontanaBlack mit seinen außergewöhnlichen Erlebnissen und Anekdoten in seinem Streaming-Alltag berühmt geworden ist, zeigt dieser Vorfall, dass auch er sich nicht vor den Überraschungen der Natur schützen kann. Der Social-Media-Star, der regelmäßig Millionen Zuschauer mit seinen Geschichten begeistert, ist ebenso für seine finanziellen Offenbarungen und unternehmerischen Projekte wie seinen Energy-Drink Gönrgy bekannt. Neben seinen Streams investiert er in Immobilien, während er vergangene Herausforderungen wie Stalking oder Bedrohungen mit Entschlossenheit meisterte. Eines ist jedoch sicher: In dunkle Wälder wird er so schnell wohl nicht mehr alleine gehen.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Wie steht ihr zu MontanaBlacks Erlebnisbericht?