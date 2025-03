Danny Jones entschuldigt sich bei Ehefrau für Kuss-Skandal

Anfang März sorgten Danny Jones und Maura Higgins für einen kleinen Skandal. Bei den Brit Awards küsste die Reality-Bekanntheit den Musiker – das Problem: Danny ist verheiratet. Seine Ehefrau Georgia (36) soll davon gar nicht begeistert gewesen sein. Nun meldet der McFly-Sänger sich zu Wort und entschuldigt sich inständig bei seiner Gattin. "Ich möchte mich bei meiner Frau und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie in diese Situation gebracht habe. Ich liebe sie so sehr, und wir werden die Angelegenheit weiterhin privat regeln", betont Danny bei Instagram. Er habe sich zudem die vergangenen Tage eine Auszeit genommen, um Zeit mit seinen Lieben zu verbringen.

Aber wie konnte es überhaupt zu dem Kuss kommen? Berichten von The Sun zufolge trafen Maura und Danny sich auf einer Aftershow-Party der Brit Awards und ließen dort ordentlich die Korken knallen. Die beiden kennen sich schon eine Weile, denn sie nahmen 2024 beide an der Realityshow "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!", dem britischen Dschungelcamp, teil. Wie Augenzeugen verrieten, verbrachten die zwei den Abend zusammen und zeigten sich dabei immer wieder vertraut. Im Foyer der Location soll es dann zu einem beschwipsten Kuss gekommen sein, bevor sowohl Maura als auch Danny die Party verlassen haben sollen.

Der Moment, selbst wenn er ein Versehen war, soll Georgia schwer verletzt haben. Sie ist immerhin schon seit 2014 die Frau an Dannys Seite und die beiden haben einen Sohn. Ein Insider verriet gegenüber MailOnline: "Sie liebt Danny, aber sie ist verletzt. Georgias Priorität ist und wird immer ihr Sohn Cooper sein. Sie möchte ihn vor dem Wahnsinn schützen." Das Ehepaar hat es aber offenbar geschafft, seine Beziehung nicht ernsthaft zu gefährden. Den 39-Jährigen begleiteten nach dem Ausrutscher mit Maura aber noch andere Sorgen: Er soll Angst gehabt haben, dass der Vorfall sich negativ auf seinen Ruf und seine Karriere auswirken könnte.

Getty Images Maura Higgins bei den BRIT Awards 2025

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

