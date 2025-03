Für Schulweg? Kylie Jenner spaltet das Netz mit Latex-Look

Kylie Jenner (27) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: In einem Video auf Instagram präsentierte der Realitystar am 17. März ein hautenges, knallrotes Latexkleid aus ihrer neuen Kollektion. Dazu beantwortete sie Fragen ihrer Fans zu den Designs. Auf die Frage, für welche Gelegenheiten sie das Kleid tragen würde, überraschte das jüngste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans mit einer gewagten Antwort: "Ich würde dieses Outfit anziehen, um meine Kinder von der Schule abzuholen." Die Aussage sorgte für reichlich Aufruhr in den sozialen Medien.

Während viele Fans die Idee feierten und die 27-Jährige für ihre Selbstsicherheit bewunderten, gab es auch kritische Stimmen. "Weißt du was, verdammt ja", lobten einige Nutzer den Look, während andere scherzten, sie hätten ihre eigenen Kinder in den falschen Outfits von der Schule abgeholt. Andere hingegen konnten dem Gedanken wenig abgewinnen. "Bitte, um Himmels willen, trag das nicht in der Schule deiner Kinder", betonte ein User. Außerdem merkte ein anderer an: "Seien wir ehrlich, niemand außerhalb von Hollywood würde seine Kinder in diesem Kleid abholen, deinen Kindern wäre das so peinlich."

Abseits der modischen Kontroverse lebt die kleine Schwester von Kim Kardashian (44) ein Leben zwischen Glamour und Familie. Mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (33) hat sie zwei Kinder: Tochter Stormi (7) und Sohn Aire (3). Trotz ihres stressigen Alltags als Unternehmerin ist Kylie für ihre Sprösslinge ein fester Bestandteil ihres Alltags, was sie immer wieder in Interviews und auf Social Media zeigt. Mit ihrer Marke Kylie Cosmetics ist sie längst eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen ihrer Generation und nutzt ihre Looks sowie Instagram geschickt, um ihre Reichweite zu festigen. Ihr neuester Look scheint dabei genau das zu erreichen: Aufmerksamkeit garantiert.

Instagram / makeupbyariel Kylie Jenner in ihrem finalen Oscars-Look

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

