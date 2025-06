Todesursache von Kylie Jenners Hairstylist ist nun bestätigt

Die Todesursache des Promi-Hairstylisten Jesus Guerrero ist offiziell geklärt. Laut TMZ gibt das Los Angeles County Department of Medical Examiner, also die Gerichtsmedizin des L.A. County, heute die Unterlagen frei. Daraus geht hervor, dass der Stylist von unter anderem Kylie Jenner (27) an einer schweren Lungenentzündung starb. Die Erkrankung soll er sich aufgrund eines geschwächten Immunsystems zugezogen haben. Außerdem wurde die Pilzinfektion Kryptokokkose in seinem Körper gefunden. Offiziell wird Jesus' Tod trotzdem als natürlich eingestuft. Der Friseur starb Ende Februar mit gerade einmal 34 Jahren.

Bekannt wurde Jesus' frühes Ableben durch eine Nachricht seiner Schwester Gris auf einer GoFundMe-Seite. "Schweren Herzens lassen wir die Welt wissen, dass Jesus Guerrero in den Himmel gegangen ist", schrieb sie. Einige Tage danach meldete sich auch Kylie, die zu Jesus' engsten Freunden zählte, zu Wort. "Die Schmerzen sind unerträglich. Er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle des Lachens, des Trostes, der Liebe und der unerschütterlichen Unterstützung", schrieb die Unternehmerin in einem Instagram-Post. Sie wolle der Familie ihres Freundes unbedingt helfen und übernahm die Kosten für die Überführung des Toten nach Houston sowie die Beerdigungskosten.

Ende März wurde Jesus beerdigt und natürlich war auch Kylie vor Ort. Aber nicht nur der Keeping Up with the Kardashians-Star erwies dem Haarkünstler die letzte Ehre. Auch andere Stars gehörten zu seinem Kundenstamm und ließen es sich nicht nehmen, der Beisetzung beizuwohnen. Berichten von TMZ zufolge war auch Jennifer Lopez (55) unter den Trauergästen. Genau wie Kylie trauerte auch J.Lo zuvor im Netz um Jesus. "Es ist keine Überraschung, dass deine Mutter dir den Namen Jesus gab. Du warst sanft und liebevoll, ruhig und bescheiden, aber so kraftvoll. Und deine Anwesenheit war sofort spürbar, wenn du einen Raum betratst", hinterließ sie einen letzten Post im Netz.

Jesus Guerrero, September 2024

Jennifer Lopez, Sängerin

