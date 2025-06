Kylie Jenner packt aus: So viel Silikon ist in ihren Brüsten

Kylie Jenner (27) hat endlich die genauen Details zu ihrer Brustvergrößerung preisgegeben, sehr zur Freude einer neugierigen TikTok-Nutzerin. In einem Video fragte Rachel Leary die Reality-TV-Ikone nach den spezifischen Maßnahmen, die zu ihrem "perfekt und natürlich" beschriebenen Ergebnis geführt hatten. Überraschenderweise ließ Kylie keine Fragen offen und gab in den Kommentaren an: "445 Milliliter, moderates Profil, halb unter dem Muskel, Silikon, Dr. Garth Fisher!" Dabei empfahl sie den renommierten Chirurgen aus Beverly Hills, der schon zahlreiche prominente Eingriffe begleitet hat.

Erst im Jahr 2023 hatte Kylie öffentlich bestätigt, sich mit 19 Jahren einer Brust-OP unterzogen zu haben. In der dritten Staffel ihrer Show "The Kardashians" sprach sie ausführlich über ihre Entscheidung und offenbarte dabei auch Bedauern, den Eingriff vor der Geburt ihrer Tochter Stormi (7) vorgenommen zu haben. Kylie erklärte, dass sie anderen von einem so frühen Eingriff abraten würde. Seit ihrer Zeit als Mutter habe sich ihre Perspektive auf Schönheitsoperationen stark verändert – nun wolle sie eine stärkere Vorbildfunktion für ihre beiden Kinder übernehmen.

Die Gerüchte um Kylies vermeintliche Brustoperation halten sich bereits seit Jahren, wurden jedoch lange Zeit von der Unternehmerin dementiert. Sie erklärte in der Vergangenheit, ihr volles Dekolleté sei auf natürliche Veränderungen wie Gewichtszunahme, hormonelle Schwankungen oder geschickt gewählte Kleidung zurückzuführen. Erst jetzt scheint sie sich offener denn je für Fragen ihrer Community zu zeigen, was ihr große Sympathie einbringt und die Fans umso neugieriger macht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner bei der Academy Museum Gala, Oktober 2024

