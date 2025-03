Timothée und Kylie Jenner suchen eine Luxusbleibe in Europa

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) gehen offenbar einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Laut The Sun sind der Schauspieler und die Unternehmerin derzeit auf der Suche nach mindestens einer Bleibe in Europa. Dabei sollen sie besonders Mailand und Paris ins Auge gefasst haben. "Sie haben aktiv nach einer Wohnung gesucht und sollten bald eine Entscheidung treffen", verrät ein Insider. Die beiden sollen einen Berater für Luxusimmobilien beauftragt haben, der etwas "wirklich Besonderes" finden soll. Dieser hat mittlerweile wohl acht Appartements im Wert von bis zu 7,6 Millionen Euro gefunden. Laut der Quelle sei vor allem Timothée aufgrund seiner vielen Reisen sehr daran interessiert, eine eigene Wohnung in Europa zu haben – Kylie wiederum gefalle der Gedanke, in den größten Fashionmetropolen zu leben.

Dass die Liebe von Timothée und Kylie mittlerweile sehr ernst ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Sie halten ihre Beziehung größtenteils privat, unterstützen sich aber dennoch bei Premieren und wichtigen Events. Zuletzt konnten Fans sogar einen Blick auf die beiden als Paar werfen, denn die zweifache Mutter begleitete ihren Liebsten zu den Oscars vergangene Woche. Zwar posierten sie nicht gemeinsam auf dem roten Teppich, aber während der Verleihung saßen sie nebeneinander und sie hielt fast die ganze Zeit seine Hand. Für den Filmstar sicher unverzichtbar, denn immerhin war er für seine Rolle im Biopic "Like A Complete Unknown" als bester Hauptdarsteller nominiert. Gewonnen hat er allerdings nicht.

Seit die beiden Stars offiziell ein Paar sind, kommen auch immer wieder Verlobungsgerüchte auf. Eine Quelle verriet Page Six im Februar: "Für Kylie war es früher nie besonders wichtig zu heiraten, aber das hat sich durch Timothée geändert." Wie konkret sie über eine Hochzeit nachdenken, wissen wohl aber nur die beiden. Als sie bei den BAFTA Awards vor einigen Wochen jedoch Partnerringe trugen, heizte das die Gerüchteküche gewaltig an. Sowohl Kylie als auch Timothée trugen an der Hand glänzende Ringe der Luxusmarke Cartier, verziert mit Edelsteinen wie Onyx und Smaragden.

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner turteln bei den 97. Oscars 2025.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

