So denkt Kylie Jenner wirklich über Kommentare im Netz

Kylie Jenner (27) zeigt sich sinnlich wie nie auf der neuesten Ausgabe des Dazed Magazine. In einer Reihe spektakulärer Looks, darunter ein transparentes rotes Kleid und verführerische schwarze Dessous mit weißen Details, posierte die 27-jährige Unternehmerin für das Cover-Shooting. Kylie sprach dabei offen über ihr Leben im Rampenlicht und gestand, dass sie keine Erinnerungen an eine Zeit vollständiger Privatsphäre habe: "Ich erinnere mich nicht wirklich an eine Zeit, in der das nicht so war." Unterstützung habe sie vor allem durch ihre berühmte Familie erfahren, die wisse, wie es sei, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Die Mutter von zwei Kindern, die eine beeindruckende Karriere mit Marken wie Kylie Cosmetics und Kylie Skin aufgebaut hat, reflektierte auch über die Anfänge ihres Erfolgs als Unternehmerin. Sie gab zu, anfangs kaum Kenntnis über den Umfang ihres geschäftlichen Erfolgs gehabt zu haben, da sie sogar ihr Shopify-Passwort nicht kannte. "Es ging mir nie um das Geld", erklärte sie. Vielmehr sei es die Freude an der kreativen Arbeit und dem Glücklichmachen anderer gewesen, die sie antreibe. Trotz oder gerade wegen ihrer Prominenz sieht sich Kylie, die gerne Schauspielerin werden würde, häufiger Kritik und Kommentaren ausgesetzt. Dazu sagte sie: "90 Prozent der Zeit wissen die Leute nicht einmal die Hälfte, ob positiv oder negativ."

Neben ihrer Karriere versuchte Kylie stets, eine Balance zwischen ihrem öffentlichen und privaten Leben zu finden. Seit über zwei Jahren ist sie mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (29) liiert, was durch immer wiederkehrende Medienauftritte untermauert wurde, darunter eine gemeinsame Teilnahme an Beyoncé (43)-Konzerten und Award-Veranstaltungen. Kürzlich sorgte das Paar für Lacher, als Kylie auf Social Media eine humorvolle Anspielung auf die New York Knicks und das Liebesleben des Paares teilte. "Ich denke, ich habe einen guten Weg gefunden, die Dinge zu teilen, die ich teilen möchte, während ich gleichzeitig einen Teil meines Lebens privat halte", erklärte die Reality-TV-Ikone.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model und Unternehmerin

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

