Neuer Post: Kylie Jenner teilt Fotos von intimen Momenten

Kylie Jenner (27) hat ihre Fans mit einem neuen Instagram-Post begeistert, in dem sie verschiedene intime Schnappschüsse aus ihrem Leben zeigt. Am 3. Juni teilte die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone eine Reihe von Fotos mit dem Titel "Meine Woche in Fotos". Zu sehen sind unter anderem ein Bild von Kylie selbst in lässiger Pose auf einer Outdoor-Liege, ebenso wie Fotos von ihrer Schwester Kendall Jenner (29), ihrer Freundin Hailey Bieber (28) und einer weiteren Begleiterin, die alle in Schwarz-Weiß-Aufnahmen festgehalten sind. Auch ihre Kinder, die siebenjährige Stormi und der dreijährige Aire, finden sich auf den liebevollen Bildern wieder.

Zu den Highlights des Posts gehören besonders persönliche Momente. Stormi wird einmal beim Kuscheln mit Mama Kylie, einmal fröhlich lachend, mit fliegendem Haar abgelichtet. Aire ist unter anderem in eine Decke eingekuschelt abgelichtet, und ein weiteres süßes Bild zeigt, wie er und Kylie herumalbern. Weitere Aufnahmen bringen einen farblichen Wechsel mit Momentaufnahmen eines Basketballspiels der New York Knicks – das Kylie bekanntlich gemeinsam mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) besuchte.

Die Inhalte gewähren den Fans einen intimen Einblick in Kylies Welt, die sowohl von ihrer Familie als auch von engen Freunden geprägt ist. Ihre Freundin Hailey repostete den Beitrag in ihrer eigenen Instagram-Story und ließ die Follower wissen: "Meine Freunde bringen mich so sehr zum Lachen, und dafür bin ich unglaublich dankbar."

Instagram / kyliejenner Aire Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Hailey Bieber, Kendall Jenner und eine Freundin, Juni 2025

