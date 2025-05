Kylie Jenner und Timothée Chalamet genießen Date in NYC

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) wurden am Donnerstagabend gemeinsam in New York City gesichtet. Das Paar feierte den erfolgreichen Sieg der Basketball-Mannschaft New York Knicks im Spiel gegen die Indiana Pacers mit einem späten Dinner-Date. Händchen haltend betraten die The Kardashians-Bekanntheit und der Dune-Star ein Restaurant, wobei Kylie ein weißes Crop-Top mit schwarzen Lederhosen und einer orangefarbenen Lederjacke trug. Timothée ließ sich im sportlichen Look mit einer orange-blauen Collegejacke über einem schwarzen Tanktop und dunklen Jeans blicken.

Bereits früher am Abend hatten sich Kylie und Timothée bei dem Basketballspiel in der Madison Square Garden Arena als stimmungsvolle Fans präsentiert. Das Paar saß direkt am Spielfeldrand und feuerte das Team an – gemeinsam mit anderen prominenten Zuschauern. Die Knicks gewannen das Spiel deutlich mit 111 zu 94, was die Stimmung sichtlich anheizte. Die gemeinsamen öffentlichen Auftritte der beiden nehmen seit einiger Zeit zu und scheinen zu bestätigen, dass sie privat eine gute Zeit miteinander verbringen.

Schon seit zwei Jahren sollen sich die Hollywood-Stars daten – und laut Insider-Informationen ist es ernst zwischen ihnen. Eine interne Quelle betonte erst kürzlich im Interview mit ET, dass Kylie "total verliebt" ist. Die Unternehmerin könne sich sogar vorstellen, mit dem Schauspieler ein Kind zu bekommen. Kylie ist bereits Mutter ihrer zwei Kinder Stormi (7) und Aire (3), mit denen sich Timothée sehr gut verstehen soll.

ActionPress TV-Star Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

