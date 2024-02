Das plant "Love Fool"-Paar Laura und Artur für die Zukunft!

Wie geht es bei ihnen weiter? In der Datingshow Love Fool vergnügten sich flirtwillige Singles in einer Villa mit Pool. Vermeintlich: Denn unter sie mischten sich auch Paare, die es zu entlarven galt. In der Sendung bändelten der Single Artur und die Vergebene Laura miteinander an. Aus der Turtelei wurde nach der Show mehr: Laura verließ ihren Noch-Ehemann Niclas und geht nun mit Artur durchs Leben. So stellt sich das frischgebackene Paar die gemeinsame Zukunft vor!

In einer Fragerunde auf Instagram stellen sich die Turteltauben den neugierigen Fragen der Zuschauer. Die beiden wohnen zwar noch nicht zusammen, aber könnten sich vorstellen, das bald zu ändern: "Zusammenziehen wollen wir auf jeden Fall, ja! Wir wissen nur noch nicht, wann genau und wohin", verrät Artur. Sogar die gemeinsame Familienplanung steht bei den beiden schon im Raum: "Ich wäre richtig gerne Mama, aber halt noch nicht jetzt, sondern in naher Zukunft. Aber nicht zu nah!", plaudert Laura aus.

Und wie sieht es in Sachen Reality-TV aus? Können sie sich eine weitere Showteilnahme vorstellen? "Wir könnten uns das vorstellen, ja! Nur, wir wollen halt eigentlich zusammen sein und viele wollen uns ja bei Temptation Island sehen", erklärt der 23-Jährige. In diesem Format wären die beiden jedoch zwei Wochen voneinander getrennt. Der Realitystar stellt sich das schwierig vor: "Ich kann nicht einmal 24 Stunden von ihr getrennt sein, da wären zwei Wochen eine Höllenfahrt!"

RTL "Love Fool"-Kandidaten Artur, Laura und Niclas

