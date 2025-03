Melody Haase ist stolz darauf, auf dem Playboy-Cover zu sein

Melody Haase (31) hat kürzlich komplett blank gezogen: Im Februar dieses Jahres zierte das Reality-Sternchen das Cover des Playboys. Bei der Releaseparty von Promis unter Palmen im selben Monat kam Promiflash mit der einstigen DSDS-Kandidatin ins Plaudern – und natürlich drehte sich das Gespräch nicht nur um die TV-Sendung, sondern auch um das schlüpfrige Magazincover. Dass sie die ganze Welt jetzt nackt kennt, bereut sie keinesfalls – im Gegenteil, sie zeigt sich im Interview mächtig stolz: "Als es dann wirklich in den Regalen stand, dachte ich mir erst 'Oh, die haben mich ja nackt gesehen', weil ich einfach so stolz auf die Bilder bin, dass ich bis dahin über diesen Aspekt gar nicht nachgedacht habe."

Dass sie für das Männermagazin die Hüllen fallengelassen hat, habe in ihrem Privatleben nichts geändert. Nur eine Sache falle ihr da ein, die seither anders sein könnte. "Ich denke, jetzt kennt mich noch eine weitere Zielgruppe. [...] Jetzt denke ich, bin ich bei den älteren Herren noch mal bekannter geworden, aber es stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil", vermutete Melody lachend im Interview mit Promiflash.

Zuletzt hatte Melody jedoch nicht mehr wegen des Nackt-Covers, sondern wegen einer skurrilen Liebesbeichte im Mittelpunkt gestanden. Bei "Promis unter Palmen" bandelte die Beauty eigentlich mit Reality-Kollege Nikola Glumac an. Nach einem Streit mit dem Ex von Gloria Glumac kam ihr plötzlich ein Gedanke, den sie sofort mit ihrem alten Freund Menowin Fröhlich teilen musste: "Ich, meinerseits, habe mich aus Versehen in dich verliebt." Sie fügte noch hinzu: "Von Anfang an hatte Nikola das Gefühl, ich würde weglaufen, und das war schon immer richtig, weil meine Gefühle ganz woanders waren." Erfreut war der einstige DSDS-Kandidat darüber absolut nicht. Verständlich: Er ist seit 14 Jahren glücklich an seine Frau Senay (34) vergeben.

ActionPress / AEDT Melody Hasse im Februar 2025

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Senay, 2019

