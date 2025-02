Sexy: Melody Haase lässt die Hüllen für den Playboy fallen

Realitystar Melody Haase (31) hat für den Playboy die Hüllen fallen lassen. Die Aufnahmen, die auf Teneriffa entstanden sind, zeigen die Berlinerin von ihrer sinnlichen Seite. Melody, die sich seit Jahren durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht hat, wird bald auch bei Promis unter Palmen zu sehen sein. Mit dem Schritt aufs Cover des Männermagazins setzt sie noch vor dem Start der Show ein starkes Statement – und macht zugleich gehörig auf sich aufmerksam.

Neben den sexy Fotos sorgt Melody auch durch ihre kommenden Projekte für Schlagzeilen. Die 31-Jährige hat sich in der Reality-TV-Welt längst etabliert und war bereits in Formaten wie DSDS oder Love Island zu sehen. Mit ihrer offenen und extrovertierten Art polarisiert sie immer wieder das Publikum und bleibt dabei stets ihrer Linie treu. In dem Vorstellungsvideo von Playboy zeigt sie sich selbstbewusst: "Ich habe eine komplette Typveränderung hingelegt, von brünett zu blond, dann abgenommen. Ich möchte jetzt einfach allen zeigen: 'Das bin ich!'"

Privat gibt sich Melody, die am 3. Februar 1994 geboren wurde, oft genauso unkonventionell wie beruflich. Ihr Look und ihre Wandlungsfähigkeit machen sie nicht nur zu einem beliebten Realitystar, sondern auch zu einer auffälligen Persönlichkeit abseits der Kameras. Fans schätzen sie für ihre Ehrlichkeit und ihre unverblümte Art, mit der sie auch über persönliche Themen wie frühere Schönheits-OPs spricht. Mit ihrem neuesten Coup im Playboy"beweist sie, dass sie sich nicht scheut, auch mal mutige Schritte zu wagen und ihre Stärke mit Stolz zu präsentieren.

