Mike Krüger und Ehefrau feiern ihre Goldene Hochzeit nicht

Mike Krüger (73) und seine Ehefrau Birgit verzichten auf eine umfangreiche Feier zu ihrem besonderen Ehejubiläum. In einem Gespräch im NDR-Podcast "Feel Hamburg" verriet der Komiker, dass ihre Goldene Hochzeit für die beiden zwar ein Thema sei, sie aber keinen Wert auf Geschenke oder eine große Party legen. "Das ist nicht das Datum, das uns wirklich interessiert", sagte Mike und erklärte weiter, dass sie lieber den Tag ihres Kennenlernens im Fokus haben. Um der Aufmerksamkeit zum Jubiläum zu entgehen, haben sie sogar schon Pläne geschmiedet: "Im Sommer zur Goldenen Hochzeit sind wir verschwunden. Da sind Frau Krüger und ihr Mann irgendwo, wo sie keiner vermutet."

In dem Podcast sprach der Komiker offen über die Rollenverteilung in ihrer Ehe. Birgit sei das "Obermanagement" in ihrem gemeinsamen Leben und kümmere sich sowohl um die Finanzen als auch um das Büro. Die Entscheidung, dass sie das Geld verwaltet, sei für beide genau richtig gewesen: "Ich weiß, was Geld wert ist, aber meine Frau hat da ein sehr gutes Händchen", verriet Mike. Zudem gab er zu, dass Birgit ihn nun, nach Jahrzehnten voller Auftritte und Reisen, auf ein ruhigeres Leben zu Hause hingewiesen habe. "Du warst jetzt 40 Jahre nicht da, dann ist es gut, wenn du auch mal zu Hause bist", lautete ihr Standpunkt, den der Komiker respektiert.

Mike ist nicht nur als Komiker und Musiker bekannt, sondern auch als Teil des Duos, das in den 1980er Jahren durch die "Supernasen"-Filme Kultstatus erreichte. Zusammen mit Thomas Gottschalk (74) brachte er das Publikum damals zum Lachen, doch ein geplantes Film-Comeback scheint derzeit zu stocken. In einem Interview mit der NOZ berichtete Mike bereits von fertigen Drehbüchern, die jedoch nicht überzeugt hätten. Vor allem liegt ihm die Familie am Herzen, und Birgit ist seit über 55 Jahren an seiner Seite. Nach eigener Aussage war das Kennenlernen damals und ihr gemeinsames Leben seitdem für ihn wichtiger als jedes Showbiz-Ereignis.

Getty Images Birgit und Mike Krüger

United Archives GmbH Mike Krüger und Thomas Gottschalk in Dieter Pröttels Film "Seitenstechen" (1985)

