Mike Krüger überrascht Fans bei Mario Barths Show in Berlin!

Mario Barth (51) brachte am Wochenende während seiner Open-Air-Show in der Waldbühne in Berlin zahlreiche Fans zum Lachen. An dem spaßigen Abend sorgte vor allem eine Aktion für eine Überraschung der Extraklasse: Mike Krüger (72) trat plötzlich auf die Bühne und löste den Comedian ab. Dieser nahm in den Reihen der Zuschauer Platz und verfolgte von dort aus das Spektakel. Unter anderem performte der Komiker seinen neuen Countrysong "Die beste Zeit am Tag, das ist die Nacht".

Auf Marios Social-Media-Account kommen die Fans besonders ins Schwärmen. Ein Bewunderer schreibt unter anderem: "Megashow! Wir haben uns sehr gefreut über alle Acts. Ganz lieben Dank an Mike Krüger für seinen Auftritt." Ein weiterer lobt zudem: "Die Show war der Hammer. Unsere Kinder waren das erste Mal mit dabei und waren total begeistert. Wir haben herzhaft gelacht!" Auch Mike ist offenbar total überwältigt von seinem kurzzeitigen Comeback. In einem Interview mit Bild reflektiert der 72-Jährige: "Es ist eine Freude zu sehen, wie gut die jungen Menschen immer noch meine Texte mitsingen. Die werden anscheinend von Generation zu Generation weiter erzählt – es ist der Wahnsinn."

Ob der Musiker etwa wieder Gefallen am Showbusiness gefunden hat? Vor rund drei Jahren beendete die TV-Berühmtheit ihre langjährige Karriere. "Ich gehe in Show-Rente", verkündete Mike damals unter anderem gegenüber dem Magazin. Zu besagtem Zeitpunkt enthüllte der Kabarettist zudem, dass er mehr Zeit mit seiner Ehefrau Birgit verbringen wolle.

