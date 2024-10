Mike Krüger und Thomas Gottschalk stoppen "Supernasen"-Film

Nun haben Mike Krüger (72) und Thomas Gottschalk (74) endgültig ihre Pläne für ein Comeback der legendären "Supernasen" aufgegeben. Die beiden Entertainer hatten ein Drehbuch für einen neuen Film geschrieben und es mehreren Filmproduzenten vorgestellt. Doch nach zahlreichen Absagen mussten sie feststellen, dass ihr Konzept in der heutigen Filmwelt keinen Anklang findet – das erklärte Mike ehrlich gegenüber Neue Osnabrücker Zeitung. In dem geplanten Film hätten Mike und Thomas sich aus den 80er-Jahren in die Gegenwart gebeamt und mit ihrem typischen Humor auf moderne Phänomene reagiert.

Die Produzenten, viele von ihnen in ihren 20ern oder frühen 30ern, konnten sich nicht vorstellen, dass das Publikum Interesse an einem solchen Projekt haben würde. Einige kannten Mike und Thomas gar nicht und empfahlen ihnen, das Drehbuch komplett umzuschreiben. "Wer soll da reingehen?", hätten sie gefragt. Doch das hätte dann nichts mehr mit dem eigentlichen Humor der beiden Künstler zu tun gehabt: "Und da wir es zum Glück nicht des Geldes wegen machen müssen, haben wir gesagt, dass wir es lieber lassen."

Abseits der Filmpläne erfreut sich Mike eines erfüllten Privatlebens. Im kommenden Jahr feiert er mit seiner Frau Birgit Goldene Hochzeit. Er ist dankbar für ihre Unterstützung und betonte, wie wichtig sie für seinen Werdegang gewesen sei. "Nicht auszudenken, was ohne sie aus mir geworden wäre", erklärte er lachend im weiteren Gespräch mit dem Blatt. Birgit habe stets darauf geachtet, dass er trotz seines Erfolges bodenständig bleibe. Nach langen Tourneen habe sie dafür gesorgt, dass er zu Hause wieder in den Familienalltag eintaucht. Starallüren habe sie ihm nie durchgehen lassen und ihn daran erinnert, dass auch er mal den Tisch abräumen müsse.

United Archives GmbH Mike Krüger und Thomas Gottschalk in Dieter Pröttels Film "Seitenstechen" (1985)

Getty Images Birgit und Mike Krüger

